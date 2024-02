Российские войска используют на фронте терминалы Starlink

Американский ресурс "Defense One" в материале Sam Skove "Russia is using SpaceX’s Starlink satellite devices in Ukraine, sources say" ("Россия использует спутниковые устройства Starlink компании SpaceX на Украине, сообщают источники") сообщает, что российские вооруженные силы, судя по всему, используют спутниковую службу интернет-связи SpaceX Starlink на территории Украины, что "позволяет предположить, что компания Илона Маска SpaceX, прославившаяся своей помощью защитникам Украины, теперь также помогает их противнику".

Терминал спутниковой службы интернет-связи SpaceX Starlink на позиции российских войск. Съемка с украинского БЛА (с) www.defenseone.com

По словам одного украинского источника, украинские войска впервые обнаружили использование Россией спутниковых устройств Starlink на передовой несколько месяцев назад. Второй украинский источник подтвердил использование Starlink и добавил, что его использование, похоже, растет. Обоим источникам была предоставлена ​​анонимность.

В настоящее время российские вооруженные силы, судя по всему, используют десятки терминалов Starlink по всей протяженности линии фронта, сообщил первый украинский источник.

"Когда их будут сотни, нам станет тяжело жить", - сказал первый украинский источник.

Использование Россией Starlink усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются украинские военные, которым уже остро не хватает боеприпасов. Украинские артиллерийские подразделения, например, выпускают около 2000 снарядов в день, что едва ли в пять раз меньше, чем их российские коллеги.

Сообщения о том, что российские вооруженные силы используют сервис Starlink на территории Украины, впервые появились в украинских СМИ со ссылкой на сообщения в социальных сетях. Видные российские волонтерские группы, поддерживающие российское вторжение, также продемонстрировали терминалы Starlink, приобретенные для армейских частей.

Представитель Пентагона Джефф Юргенсен заявил, что официальные лица США знают об этих сообщениях, но переадресовал вопросы "нашим украинским партнерам для получения любой текущей оперативной информации относительно деятельности спутниковой связи такого рода".

В Твиттере от 8 февраля представители SpaceX заявили, что компания "не ведет никаких дел с российским правительством или его вооруженными силами". "Starlink не активен в России, то есть сервис не будет работать в этой стране. SpaceX никогда не продавала и не продавала Starlink в России, а также не поставляла оборудование в Россию".

Несколько российских компаний предлагают на продажу Starlink, в том числе iMiele.ru и DJIrussia.

"Если российские магазины заявляют, что продают Starlink для получения услуг в этой стране, то они обманывают своих клиентов", - говорится в твите.

Но русские могут легко приобрести Starlink из-за границы, а затем привезти их для распространения среди своих вооруженных сил, отметил второй украинский источник.

"Он куплен через третьих лиц", - сказал источник. "Я поражен, что они не сделали этого раньше".

Твит SpaceX не касался напрямую сообщений о том, что российские вооруженные силы используют услуги Starlink на территории Украины.

В нем говорилось: "Если SpaceX узнает, что терминал Starlink используется стороной, находящейся под санкциями или неавторизованной стороной, мы расследуем претензию и принимаем меры по деактивации терминала, если это подтвердится".

SpaceX способна предотвратить использование устройств Starlink на занятой Россией территории. Согласно биографии основателя SpaceX Илона Маска, он отклонил просьбу Украины предоставить доступ Starlink в контролируемом Россией Крыму, чтобы обеспечить украинскую атаку [безэкитипажными катерами на Крым].

Однако, по мнению старшего научного сотрудника Гудзоновского института Брайана Кларка, российские войска, возможно, скрывают использование Starlink для SpaceX.

Россия может просто "предоставить ложный сигнал GPS терминалу Starlink, чтобы он подумал, что пользователь находится на территории, контролируемой Украиной", - сказал Кларк. Кларк также поддержал идею о том, что Украина может определить, использует ли Россия Starlink, поскольку сигналы терминалов можно идентифицировать с помощью оборудования радиоразведки.

SpaceX, возможно, также не решается жестко контролировать местоположение Starlink, сказал профессор Техасского университета в Остине Тодд Хамфрис. Поскольку украинские вооруженные силы время от времени переходят в атаки на территорию, контролируемую Россией, SpaceX может "опасаться, что ошибка в определении линии фронта может оставить Украину без покрытия Starlink", сказал он.

Служба Starlink получила известность как ключевой элемент решительного ответа Украины на полномасштабное вторжение России. SpaceX предоставила Украине тысячи устройств Starlink за счет пожертвований компаний, переводов, финансируемых американскими военными, а также индивидуальных покупок украинскими волонтерами.

Устройства позволяют войскам на передовой, среди прочего, создавать сети мобильной связи с высокой пропускной способностью для использования в оперативных центрах и координировать артиллерийские удары. Использование Украиной Starlink и связанных с ней устройств, таких как БЛА, стало событием "черного лебедя", заявил в прошлом году один оператор БЛА, участвовавший в обороне Украиной восточноукраинского города Бахмут.

Американские военные также все чаще используют устройства Starlink, как показали недавние учения в Национальном учебном центре в Калифорнии. В сентябре Космическое командование США предоставило SpaceX заказ на 70 миллионов долларов на Starshield, военную версию Starlink.

Коммерчески доступные версии Starlink, например те, что используются на Украине, продаются по цене всего 599 долларов за оборудование и 120 долларов за ежемесячную подписку.

Терминалы спутниковой службы интернет-связи SpaceX Starlink у российских волонтеров, оказывающих помощь российским войскам в СВО, и объявление одного из российских интернет-продавцов о продаже терминалов SpaceX Starlink специально "для СВО" (с) социальные сети