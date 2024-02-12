"Клуб высшего разума США". Вашингтон разрушит международно-правовую систему (dikGAZETE, Турция)

dikGAZETE: США отказались выполнять международные соглашения о безопасности

США игнорирует международно-правовые нормы и подрывает коллективную безопасность, пишут в dikGAZETE. По мнению автора, Вашингтон навязывает свой "мировой порядок, основанный на правилах", при этом соглашаясь с МУС и ООН только тогда, когда это выгодно.

Унвер Сель

Действия Вашингтона в последнее время ясно показывают, что США отказались от выполнения международных соглашений в области безопасности и прав человека.

Судя по всему, Вашингтон сосредоточился на том, чтобы избежать последствий международно-правовых мер, налагающих ответственность на его собственных граждан, и действовать на международной арене на основе исключительно своих интересов и обязательств.

Эту политику, проводимую в одностороннем порядке, США пытаются навязать всем своим союзникам.

С другой стороны, в отношении многих суверенных государств, прежде всего Российской Федерации, США выдвигают непомерные обвинения на основании якобы несоблюдения международных соглашений.

При этом Белый дом все это время хранит молчание о грубых нарушениях международного права, связанных с вторжениями на Гренаду, в Никарагуа, Ливию, Панаму.

На Генеральной Ассамблее ООН американцев неоднократно осуждали за подобные примеры. Однако Вашингтон продолжает свою политику, несмотря ни на что.

Особого внимания заслуживают непростые отношения между США и Международным уголовным судом в последнее время.

Во многих частях мира к Римскому статуту обычно обращаются для того, чтобы избежать или спастись от военных преступлений, совершенных вооруженными силами и разведывательными службами соответствующих стран.

Между тем Соединенным Штатам желание оставаться вне юрисдикции Международного уголовного суда, разумеется, не мешает активно использовать Римский статут.

Ведь на данном этапе открываются возможности, которые принесут пользу интересам Вашингтона.

Так, в июле прошлого года президент США Джо Байден поручил американскому правительству сотрудничать с этой структурой в расследовании конфликта между Россией и Украиной.

США то отвергают, то выполняют международные соглашения, когда это отвечает их интересам, и это отнюдь не ново.

Одним из наиболее очевидных примеров является конвенция о химическом оружии, подписанная в 1993 году. США не допускали инспекций, предусмотренных данным документом.

Опять же Вашингтон нарушил Договор о нераспространении ядерного оружия, подписанный в 1968 году, и разместил ядерные боеголовки на территории Германии, Бельгии, Нидерландов, Италии и нашей страны.

США этим не ограничиваются и, втягивая в эпицентр ядерных войн третьи страны, даже не входящие в НАТО, проводят тактические учения, направленные на контроль за навыками и разработками в области применения ядерных вооружений в рамках так называемых "совместных ядерных миссий".

С тем, чтобы оправдать игнорирование международно-правовых норм и обязательств и избежать обвинений путем откровенной лжи международному сообществу, США практически каждой стране мира навязывают "мировой порядок, основанный на правилах".

Но следует напомнить, что в этом порядке ни ООН, ни какие-либо международные соглашения не будут иметь никакой силы.

С точки зрения США и их союзников, глобальная архитектура системы международной безопасности должна представлять собой своего рода "клуб высшего разума", который будет определять, для кого эти правила обязательны.

Разумеется, членами этого клуба тоже должны быть США и их основные союзники.

Идя по такому пути в сфере международного мира и безопасности, стратеги в Вашингтоне нацелены на проведение политики, которая полностью разрушит баланс международно-правовой системы.

Автор: Унвер Сель (Ünver Sel)