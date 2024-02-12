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Военное обозрение

Иракская «Хизбалла» объявила о возобновлении боевых действий против американской армии

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Источник изображения: topwar.ru

Проиранские ополченцы из шиитской группировки «Катаиб Хизбалла» прекратили атаки на военные объекты США на Ближнем Востоке, о чем официально оповестили общественность. Но теперь иракская «Хизбалла» объявила о возобновлении боевых действий против американской армии.

Причина этого – недавняя ликвидация военными США в Багдаде при помощи беспилотника одного из командиров группировки Абу Бакра аль-Саади. Не исключено, что нападения «Хизбаллы» со временем возобновились бы и после этого. Некоторые эксперты предполагали, что затишье было связано с ожиданием реакции властей США на беспилотный удар проиранских ополченцев по американской базе Tower 22 в Иордании и гибель трех военнослужащих.

Тогда Тегеран сразу же заявил о своей непричастности к атаке, а в «Катаиб Хизбалла» просигнализировали о прекращении боевых действий против американских военных. При этом руководство группировки сообщило, что на данное решение оказали влияние власти Ирана и Ирака.

Собственно, иранское руководство всячески избегает прямого вооруженного конфликта против США, предпочитая все силовые акции производить руками своих прокси. Американцы также, несмотря на многочисленные грозные заявления, делают все, чтобы не спровоцировать Тегеран.

И хотя с момента обострения палестино-израильского конфликта, которое произошло в октябре прошлого года, было отмечено 160 нападений на объекты армии США, все они осуществлялись местными группировками, а не кадровыми иранскими военными.

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Страны
Иордания
Ирак
Иран
США
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БПЛА
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