МО заявило об отражении атаки ВСУ на российские гражданские суда в Черном море

В Черном море предотвращена атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда. Об этом 10 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Попытка киевского режима совершить террористический акт была пресечена накануне вечером. Для отражения атаки ВСУ были задействованы патрульные корабли и авиация Военно-морского флота (ВМФ) России.

«Огнем из артиллерийских установок один безэкипажный катер уничтожен. Остальные подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — отмечается в сообщении Минобороны РФ.

В результате гражданские транспортные суда и корабли ВМФ России повреждений не получили, указали в ведомстве.

Накануне, 9 февраля, в юго-западной части Черного моря был уничтожен следовавший в направлении Крымского полуострова украинский безэкипажный катер. Цель ликвидировали около 20:30. Безэкипажный катер был уничтожен из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.