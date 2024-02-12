Украинский мониторинг: эффективность ПВО ВСУ против российских дронов за последние 2 месяца упала на треть

Барражирующий боеприпас "Герань-2" пикирует на один из объектов в Киеве 17.10.2022.

Украинские мониторинговые ресурсы пишут о том, что, на основании сводок от генерального штаба, сделан вывод о существенном снижении эффективности ПВО вооружённых сил Украины. Так, говорится о том, что примерно с середины декабря противовоздушная оборона Украины сбивает на треть российских ударных дронов меньше, чем раньше.

В украинских сообщениях говорится, что, по данным ГШ ВСУ, ещё в начале декабря 2023 года эффективность ПВО против «Шахедов» (так на Украине продолжают называть российские БПЛА-«камикадзе» «Герань») достигала 90 процентов, теперь же она упала ниже 60-ти.

Какие же причины в связи с этим видит противник?

В частности, отмечается, что российские дроны стали более активно менять курс, особенно в случае, когда один из дронов на маршруте полёта сбивается расчётов системы ПВО ВСУ. Также отмечается, что российские войска более тщательно проводят разведывательные мероприятия на украинской территории, определяя в том числе места размещения ЗРК.

Третьей причиной называется появление реактивных «Гераней», которые способны лететь к цели на скорости до 600 км/ч – в отличие от скорости в 200 км/ч, характерных для вариантов «Герани-2».

Ещё одна причина – улучшенная маскировка, которая достигнута благодаря спецпокрытию дрона. И наконец – отстрел тепловых ловушек ракетами, которые, как пишут украинские медиа, «часто запускаются для дезориентации ПВО, в итоге пропускающей реальные цели в виде дронов».