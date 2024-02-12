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РИА Новости

Минобороны раскрыло детали атаки Киева на гражданские суда в Черном море

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Грузовое судно под флагом Панамы подорвалось на мине в Черном море
Грузовое судно под флагом Панамы подорвалось на мине в Черном море.
Источник изображения: © Фото : Силы обороны юга Украины/Telegram

МО: при атаке Киева в Черном море гражданские суда и корабли ВМФ не повреждены

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Силы российского Военно-морского флота в пятницу вечером сорвали попытку террористической атаки киевского режима на российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря с применением полупогружных безэкипажных катеров, гражданские суда и корабли ВМФ России не повреждены, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

"Вечером 9 февраля 2024 года киевский режим осуществил попытку террористической атаки на российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря с применением полупогружных безэкипажных катеров", - говорится в сообщении.

"Для отражения данной атаки были задействованы патрульные корабли и авиация Военно-Морского Флота России, выполнявшие задачи в данном районе. Огнем из артиллерийских установок один безэкипажный катер уничтожен. Остальные – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", - отмечает МО РФ.

В результате атаки гражданские транспортные суда и корабли ВМФ России повреждения не получили, подчеркивает российское военное ведомство.

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