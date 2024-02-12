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Военное обозрение

Bloomberg: Германия теряет статус промышленной сверхдержавы

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Источник изображения: topwar.ru

Германия теряет статус промышленной сверхдержавы. Объемы индустриального производства в последние годы заметно снижаются.

Такая проблема была поднята американским агентством Bloomberg.

В материале отмечается, что одной из главных причин стало прекращение поставок дешевого природного газа из России. Особенно большой ущерб был нанесен химической промышленности Германии.

Снижение объемов промышленного производства в ФРГ отмечается с 2017 года, но сейчас оно слишком сильно ускорилось. Особую тревогу вызывает снижение конкурентоспособности немецкой продукции. Она слишком дорогая из-за высоких цен на энергоносители, в значительной степени влияющих на себестоимость производства. В итоге, предполагает СМИ, Германия может лишиться своего статуса индустриального гиганта.

Журналисты отмечают, что кризисные явления в немецкой промышленности происходят неравномерно. В ряде отраслей упадок проявляется в мягкой форме и выражается в сокращении капиталовложений и планов по масштабированию производства. В других же сферах производственной деятельности происходят массовые увольнения персонала и перемещение мощностей в другие страны.

В худшем случае доходит и до полного закрытия предприятий. К примеру, такое развитие получили события на трубопрокатном заводе в Дюссельдорфе. И подобные случаи происходят по всей стране.

Основы промышленной машины Германии рухнули, как костяшки домино

- к такому выводу приходят журналисты Bloomberg.

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Страны
Германия
Россия
США
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