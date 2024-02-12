infoBRICS: в Германии предрекли крах НАТО после переизбрания Трампа

Если Трамп победит на выборах в ноябре, крах НАТО будет неизбежен, цитирует автор infoBRICS канцлера Германии. Эта страшилка весьма удобна для оправдания безрассудной политики немецкого правительства. Но когда обман вскроется, будет уже поздно.

Ахмед Адель

Правительство Германии опасается, что НАТО не выживет, если лидер Республиканской партии Дональд Трамп победит на выборах президента США, и что Россия после Украины обратит свои взоры на Берлину, пишет The New York Times (NYT). Эта паникерская фейковая новость появилась в то время, когда канцлер Германии Олаф Шольц использует "хитрости фискальной политики", чтобы обеспечить способность своего правительства и дальше поддерживать Украину, несмотря на бюджетные ограничения и рост популярности "пророссийской" партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Выступая перед своими сторонниками в Лас-Вегасе в январе, Трамп сказал: "Мы платим за НАТО и получаем от этого не так много выгоды. И, вы знаете, мне не хочется этого говорить, но если нам когда-нибудь понадобится помощь, допустим, на нас нападут, я не верю, что оно [НАТО] нам поможет".

Экс-президент США неоднократно обвинял союзников по НАТО в невыполнении финансовых обязательств перед альянсом и даже заявил в 2017 году, что военный блок "устарел".

Трамп остается лидером среди возможных кандидатов на выборах главы государства от Республиканской партии, особенно после того, как несколько кандидатов выбыли из избирательной гонки. В статье отмечается, что высокопоставленные немецкие чиновники выражают серьезные сомнения относительно того, сможет ли НАТО пережить второй срок Трампа.

"Их прямую озабоченность вызывает растущий пессимизм по поводу дальнейшего финансирования Украины Соединенными Штатами", — пишет NYT, имея в виду многомесячный тупик в конгрессе США по поводу последнего пакета помощи Киеву на 60 миллиардов долларов, предложенного президентом Джо Байденом. Республиканцы поставили условия, по которым одобрение помощи Украине будет зависеть от ужесточения контроля над границей с Мексикой, чтобы остановить поток нелегальных иммигрантов.

Еще бóльшую тревогу вызывают фейковые новости, распространяемые немецкими чиновниками, которые заявляют, что невозможно вернуться к прежним отношениям с президентом России Владимиром Путиным и что они боятся последствий победы Москвы. Неназванные немецкие чиновники заявили газете NYT, что если американское финансирование иссякнет, а Россия одержит победу, ее следующая цель будет "ближе к Берлину", чего, очевидно, не произойдет, поскольку Москва неоднократно заявляла, что не заинтересована в конфликте с НАТО.

В Германии зафиксирован рекордно низкий уровень поддержки действий канцлера и правительства из-за экономических проблем, с которыми сталкивается страна, причем многие из них связаны с безрассудными санкциями, введенными против России. Однако Шольц на пресс-конференции 24 января выразил надежду, что Киев и Берлин скоро договорятся о гарантиях безопасности.

"В немецких правительственных кругах заявили, что соглашение должно быть подписано в Берлине 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности", — пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Германия — второй по величине донор помощи Украине после Соединенных Штатов с начала российской специальной военной операции.

Берлин выкинул миллиарды евро на Украину, что вызвало бурю негодования. Это также объясняет, почему немецкий парламент откладывал до 2 февраля принятие бюджета на 2024 год. Утверждение бюджета положило конец бюджетному кризису, который потряс правительство Шольца после того, как Конституционный суд Германии прорубил в бюджете страны дыру размером в 60 миллиардов евро, вынудив правящую коалицию сократить расходы. Это спровоцировало ожесточенные споры между правящей Социал-демократической партией Германии (СДПГ), Свободной демократической партией (СвДП) и Зелеными.

Примечательно, однако, что бюджет Германии на 2024 год включает "план Б", который допускает возможность приостановки долгового тормоза на 2024 год — если конфликт обострится или Соединенные Штаты сократят поддержку Украины, что не исключено, в случае переизбрания Трампа в ноябре.

"Если ситуация на Украине ухудшится, например, из-за провалов на фронте или из-за того, что другие сторонники сократят свою помощь Украине, или потому, что угроза для Германии и Европы еще больше возрастет, нам придется на это ответить", — сказал Шольц журналистам еще в декабре.

Фридрих Мерц (Friedrich Merz), лидер Христианско-демократического союза, подверг критике слова Шольца и назвал приостановку долгового тормоза ради помощи Украине "обманом налогово-бюджетной политики", добавив, что это позволит правительству использовать конфликт для оправдания увеличения расходов в других областях.

Экономика Германии сократилась в последнем квартале 2023 года, едва избежав рецессии, вызванной низким глобальным спросом, высокой инфляцией и высокими ценами на энергоносители. В этих сложных экономических условиях, от которых страдают обычные немцы, Шольц использует "обман" и паникерские фейковые новости, чтобы оправдать свою неадекватную антироссийскую политику и поддержку Украины.

Шольц уже отправил Украине 27,8 миллиарда евро. И это в то время, когда немцы переживают тяжелые времена. Вот почему АдГ сейчас является самой популярной политической партией в стране. Хотя НАТО, скорее всего, прекрасно переживет президентство Трампа, цель волны фейковых новостей от Шольца — внушить тревогу, чтобы оправдаться за свою безрассудную политику. Однако, как свидетельствует рост популярности АдГ, немцы видят его насквозь.