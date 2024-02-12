Войти
ИноСМИ

В Германии испугались, что НАТО не переживет второго прихода Трампа (infoBRICS, Китай)

226
0
0
Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: © AP Photo / Stefanie Loos

infoBRICS: в Германии предрекли крах НАТО после переизбрания Трампа

Если Трамп победит на выборах в ноябре, крах НАТО будет неизбежен, цитирует автор infoBRICS канцлера Германии. Эта страшилка весьма удобна для оправдания безрассудной политики немецкого правительства. Но когда обман вскроется, будет уже поздно.

Ахмед Адель

Правительство Германии опасается, что НАТО не выживет, если лидер Республиканской партии Дональд Трамп победит на выборах президента США, и что Россия после Украины обратит свои взоры на Берлину, пишет The New York Times (NYT). Эта паникерская фейковая новость появилась в то время, когда канцлер Германии Олаф Шольц использует "хитрости фискальной политики", чтобы обеспечить способность своего правительства и дальше поддерживать Украину, несмотря на бюджетные ограничения и рост популярности "пророссийской" партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Выступая перед своими сторонниками в Лас-Вегасе в январе, Трамп сказал: "Мы платим за НАТО и получаем от этого не так много выгоды. И, вы знаете, мне не хочется этого говорить, но если нам когда-нибудь понадобится помощь, допустим, на нас нападут, я не верю, что оно [НАТО] нам поможет".

Экс-президент США неоднократно обвинял союзников по НАТО в невыполнении финансовых обязательств перед альянсом и даже заявил в 2017 году, что военный блок "устарел".

Трамп остается лидером среди возможных кандидатов на выборах главы государства от Республиканской партии, особенно после того, как несколько кандидатов выбыли из избирательной гонки. В статье отмечается, что высокопоставленные немецкие чиновники выражают серьезные сомнения относительно того, сможет ли НАТО пережить второй срок Трампа.

"Их прямую озабоченность вызывает растущий пессимизм по поводу дальнейшего финансирования Украины Соединенными Штатами", — пишет NYT, имея в виду многомесячный тупик в конгрессе США по поводу последнего пакета помощи Киеву на 60 миллиардов долларов, предложенного президентом Джо Байденом. Республиканцы поставили условия, по которым одобрение помощи Украине будет зависеть от ужесточения контроля над границей с Мексикой, чтобы остановить поток нелегальных иммигрантов.

Еще бóльшую тревогу вызывают фейковые новости, распространяемые немецкими чиновниками, которые заявляют, что невозможно вернуться к прежним отношениям с президентом России Владимиром Путиным и что они боятся последствий победы Москвы. Неназванные немецкие чиновники заявили газете NYT, что если американское финансирование иссякнет, а Россия одержит победу, ее следующая цель будет "ближе к Берлину", чего, очевидно, не произойдет, поскольку Москва неоднократно заявляла, что не заинтересована в конфликте с НАТО.

В Германии зафиксирован рекордно низкий уровень поддержки действий канцлера и правительства из-за экономических проблем, с которыми сталкивается страна, причем многие из них связаны с безрассудными санкциями, введенными против России. Однако Шольц на пресс-конференции 24 января выразил надежду, что Киев и Берлин скоро договорятся о гарантиях безопасности.

"В немецких правительственных кругах заявили, что соглашение должно быть подписано в Берлине 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности", — пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Германия — второй по величине донор помощи Украине после Соединенных Штатов с начала российской специальной военной операции.

Берлин выкинул миллиарды евро на Украину, что вызвало бурю негодования. Это также объясняет, почему немецкий парламент откладывал до 2 февраля принятие бюджета на 2024 год. Утверждение бюджета положило конец бюджетному кризису, который потряс правительство Шольца после того, как Конституционный суд Германии прорубил в бюджете страны дыру размером в 60 миллиардов евро, вынудив правящую коалицию сократить расходы. Это спровоцировало ожесточенные споры между правящей Социал-демократической партией Германии (СДПГ), Свободной демократической партией (СвДП) и Зелеными.

Примечательно, однако, что бюджет Германии на 2024 год включает "план Б", который допускает возможность приостановки долгового тормоза на 2024 год — если конфликт обострится или Соединенные Штаты сократят поддержку Украины, что не исключено, в случае переизбрания Трампа в ноябре.

"Если ситуация на Украине ухудшится, например, из-за провалов на фронте или из-за того, что другие сторонники сократят свою помощь Украине, или потому, что угроза для Германии и Европы еще больше возрастет, нам придется на это ответить", — сказал Шольц журналистам еще в декабре.

Фридрих Мерц (Friedrich Merz), лидер Христианско-демократического союза, подверг критике слова Шольца и назвал приостановку долгового тормоза ради помощи Украине "обманом налогово-бюджетной политики", добавив, что это позволит правительству использовать конфликт для оправдания увеличения расходов в других областях.

Экономика Германии сократилась в последнем квартале 2023 года, едва избежав рецессии, вызванной низким глобальным спросом, высокой инфляцией и высокими ценами на энергоносители. В этих сложных экономических условиях, от которых страдают обычные немцы, Шольц использует "обман" и паникерские фейковые новости, чтобы оправдать свою неадекватную антироссийскую политику и поддержку Украины.

Шольц уже отправил Украине 27,8 миллиарда евро. И это в то время, когда немцы переживают тяжелые времена. Вот почему АдГ сейчас является самой популярной политической партией в стране. Хотя НАТО, скорее всего, прекрасно переживет президентство Трампа, цель волны фейковых новостей от Шольца — внушить тревогу, чтобы оправдаться за свою безрассудную политику. Однако, как свидетельствует рост популярности АдГ, немцы видят его насквозь.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Мексика
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Похожие новости
15.01.2024
Вашингтон предупредили о новом периоде глобального антиамериканизма (Time, США)
07.06.2023
Азиаты оказались не готовы умирать за дядю Сэма
11.03.2022
Джеффри Сакс: "До нынешнего состояния Украину довел Запад, а санкции не остановят конфликт" (Der Spiegel)
28.09.2020
Foreign Policy (США): почему Европа побеждает
09.04.2019
Do Rzeczy (Польша): больше американских войск в Польше
02.11.2016
Третья мировая может начаться в Прибалтике (Atlantico, Франция)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.02 07:12
  • 59133
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.02 03:00
  • 1
В США придумали способ одному оператору управлять сотней дронов одновременно
  • 11.02 19:21
  • 8
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 11.02 18:34
  • 1
На российском предприятии ВПК в Удмуртии произошел взрыв во время испытаний
  • 11.02 09:59
  • 17
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 11.02 07:40
  • 1233
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.02 22:07
  • 401
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 09.02 21:40
  • 0
О влиянии искусственного интеллекта на ход боевых действий
  • 09.02 15:40
  • 0
Александр Лукашенко: «Мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку!»
  • 09.02 15:19
  • 0
Снова наступаем на одни и те же грабли
  • 09.02 12:01
  • 6
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 09.02 06:30
  • 2
Новый украинский «стратегический» ударный БПЛА Shoolika mk6 протестировали в ВСУ
  • 09.02 02:07
  • 1
General Atomics показала новый разведывательный беспилотник XQ-67A
  • 09.02 01:48
  • 1
AP: Украина начала вербовать наемников из Колумбии на фоне истощения рядов ВСУ
  • 08.02 15:38
  • 0
Steadfast Defender – масштабы и география учений выросли в десять раз