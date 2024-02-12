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Интерфакс-АВН

Шойгу заявил о востребованности зенитных ракет для защиты критических объектов

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С.Шойгу
С.Шойгу.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 10 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о востребованности зенитных управляемых ракет для защиты объектов критической инфраструктуры, в том числе предприятий, которые занимаются переработкой нефти и газа.

"Это очень нужная вещь, все объекты критической инфраструктуры, экономики - нефть, газ, переработка - должны защитить этим изделием", - процитировали в субботу в Минобороны РФ Шойгу, который посетил в Удмуртии заводы концерна "Калашников".

"Благодаря вводу в строй новых мощностей, производство высокоточного оружия, в том числе управляемых ракет авиационного базирования "Вихрь-1", управляемых артиллерийских снарядов "Китолов-2", зенитных управляемых ракет "Стрела", возрастет в 2 раза", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Вихрь-1
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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