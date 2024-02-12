Шойгу заявил о востребованности зенитных ракет для защиты критических объектов

Москва. 10 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о востребованности зенитных управляемых ракет для защиты объектов критической инфраструктуры, в том числе предприятий, которые занимаются переработкой нефти и газа.

"Это очень нужная вещь, все объекты критической инфраструктуры, экономики - нефть, газ, переработка - должны защитить этим изделием", - процитировали в субботу в Минобороны РФ Шойгу, который посетил в Удмуртии заводы концерна "Калашников".

"Благодаря вводу в строй новых мощностей, производство высокоточного оружия, в том числе управляемых ракет авиационного базирования "Вихрь-1", управляемых артиллерийских снарядов "Китолов-2", зенитных управляемых ракет "Стрела", возрастет в 2 раза", - говорится в сообщении Минобороны РФ.