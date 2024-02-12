Американская компания расширяет возможности группировки спутников GPS для развития защищённой военной связи M-Code

В рамках усилий вооруженных сил США по модернизации GPS Космические силы США недавно объявили о принятии в эксплуатацию усовершенствованной системы GPS для чрезвычайных операций (COps), разработанной Lockheed Martin. COps обеспечила контроль над действующей группировкой GPS, которая в настоящее время содержит 31 спутник GPS с поддержкой M-кода.

Обновление M-Code Early Use (MCEU) Космических сил позволяет системе назначать, загружать и отслеживать M-code в группировке спутников GPS. Начаты работы по установке компонентов, необходимых для управления и мониторинга зашифрованного сигнала GPS в формате M-Code, который усиливает защиту от помех и подмены, а также повышает безопасность доступа ВС США к системе GPS OCS. Сигналы M-кода доступны на всех находящихся на орбите космических аппаратах GPS IIR-M, IIF и III.

Ключом к включению M-code является новый программно-определяемый приемник, разработанный компанией Lockheed Martin и устанавливаемый на всех объектах мониторинга Космических сил. Технология M-code Monitor Station (M-MSTIC) использует коммерческий готовый графический процессор общего назначения (GPU) для экономичного приема и мониторинга сигналов M-code. Операторы могут отслеживать сигнал по мере необходимости. M-MSTIC дополняет MSTIC, которые Lockheed Martin разработала и внедрила для замены устаревающих аппаратных приемников, обслуживание которых становилось сложным и дорогостоящим.

Наши истребители каждый день зависят от сигналов GPS при выполнении многих важных миссий, поэтому всё, что мы можем сделать, чтобы сделать эти сигналы более устойчивыми к помехам и подмене, чрезвычайно важно — и доступно сегодня

, - сказал Джонатан Колдуэлл, вице-президент Lockheed Martin по навигационным системам.

Более мощные спутники GPS III/IIIF в сочетании с усовершенствованной компанией Lockheed Martin наземной системой GPS делают это возможным.

Lockheed Martin поддерживает наземную систему управления полетами GPS с 2013 года.