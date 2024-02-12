Войти
Военное обозрение

Польские инструкторы заявили о «нещадной» эксплуатации ВСУ САУ Krab

189
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Польские военные инструкторы заявляют о том, что поставленные на Украину самоходные гаубицы «Краб» украинские военные вынуждены использовать «без учёта стандартизации». Речь идёт о том, что стандартизация НАТО предписывает использование регламентированных боеприпасов калибра 155-мм в количестве, которое позволяет гаубице прослужить ровно столько, сколько гарантировано производителем. Однако условия на поле боя значительно сокращают срок службы польских «Крабов» в ходе украинского вооружённого конфликта.

В Польше обращают внимание на то, что при наличии достаточного для интенсивного ведения боя количества боеприпасов ВСУ порой троекратно превышали допустимый ресурс гаубицы в течение суток. Некоторые «Крабы» эксплуатировались «и вовсе нещадно», когда превышение нормы отстреливаемых боеприпасов за сутки было 4-5 кратным.

В итоге это привело к тому, что многие поставленные ранее самоходные артиллерийские установки вышли из строя из-за исчерпания ресурса ствола. Их требуется отправлять на ремонт в Польшу, потому что ремонт САУ на Украине сопряжён с рядом проблем.

Польская профильная пресса:

Сейчас ВСУ вынуждены использовать польские САУ Krab без такой роскоши как сертификация полигонов, стандартизация боеприпасов.

Отмечено, что украинские военные зачастую палят из «Крабов» нерегламентированными боеприпасами. О каких именно боеприпасах в данном случае идёт речь, не сообщается.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
23.05.2023
Молчать об арсеналах: что означает выход России из ДОВСЕ
22.02.2022
La Nuova BQ: США бьют украинским кризисом не только по России
18.02.2022
Сколько военнослужащих и техники США с союзниками перебросили в Европу
17.02.2022
The Telegraph: рынки сделали ставку на победу Путина
17.07.2019
Wirtualna Polska (Польша): США и ЕС введут санкции против Турции?
02.11.2017
Какова роль России в постевропейском мире? (Der Tagesspiegel, Германия)
17.10.2017
Вакцина от "русских танков": Прибалтика сделала бизнес из учений НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.02 07:12
  • 59133
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.02 03:00
  • 1
В США придумали способ одному оператору управлять сотней дронов одновременно
  • 11.02 19:21
  • 8
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 11.02 18:34
  • 1
На российском предприятии ВПК в Удмуртии произошел взрыв во время испытаний
  • 11.02 09:59
  • 17
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 11.02 07:40
  • 1233
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.02 22:07
  • 401
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 09.02 21:40
  • 0
О влиянии искусственного интеллекта на ход боевых действий
  • 09.02 15:40
  • 0
Александр Лукашенко: «Мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку!»
  • 09.02 15:19
  • 0
Снова наступаем на одни и те же грабли
  • 09.02 12:01
  • 6
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 09.02 06:30
  • 2
Новый украинский «стратегический» ударный БПЛА Shoolika mk6 протестировали в ВСУ
  • 09.02 02:07
  • 1
General Atomics показала новый разведывательный беспилотник XQ-67A
  • 09.02 01:48
  • 1
AP: Украина начала вербовать наемников из Колумбии на фоне истощения рядов ВСУ
  • 08.02 15:38
  • 0
Steadfast Defender – масштабы и география учений выросли в десять раз