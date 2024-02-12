Польские военные инструкторы заявляют о том, что поставленные на Украину самоходные гаубицы «Краб» украинские военные вынуждены использовать «без учёта стандартизации». Речь идёт о том, что стандартизация НАТО предписывает использование регламентированных боеприпасов калибра 155-мм в количестве, которое позволяет гаубице прослужить ровно столько, сколько гарантировано производителем. Однако условия на поле боя значительно сокращают срок службы польских «Крабов» в ходе украинского вооружённого конфликта.

В Польше обращают внимание на то, что при наличии достаточного для интенсивного ведения боя количества боеприпасов ВСУ порой троекратно превышали допустимый ресурс гаубицы в течение суток. Некоторые «Крабы» эксплуатировались «и вовсе нещадно», когда превышение нормы отстреливаемых боеприпасов за сутки было 4-5 кратным.

В итоге это привело к тому, что многие поставленные ранее самоходные артиллерийские установки вышли из строя из-за исчерпания ресурса ствола. Их требуется отправлять на ремонт в Польшу, потому что ремонт САУ на Украине сопряжён с рядом проблем.

Польская профильная пресса:

Сейчас ВСУ вынуждены использовать польские САУ Krab без такой роскоши как сертификация полигонов, стандартизация боеприпасов.

Отмечено, что украинские военные зачастую палят из «Крабов» нерегламентированными боеприпасами. О каких именно боеприпасах в данном случае идёт речь, не сообщается.