Глава МИД Ирана: Поддержка Вашингтоном Израиля и Нетаньяху не принесет ничего, кроме провала

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Вчера с рабочим визитом в Ливан прибыл глава внешнеполитического ведомства Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян. Очевидно, что основной целью визита является обсуждение ситуации, складывающейся в соседней Палестине.

Как сообщает иранское информагентство Mehr, глава МИД Ирана отметил, что продолжающаяся, несмотря на все жертвы в секторе Газа, поддержка Соединёнными Штатами Израиля и его премьера Биньямина Нетаньяху приведёт лишь к «однозначному провалу».

Абдоллахиян провел встречи с ливанским коллегой, а также представителями палестинских группировок на территории Ливана, которые поблагодарили Иран за поддержку и подчеркнули, что палестинцы продолжают стойко сопротивляться в секторе Газа.

Министр иностранных дел Ирана напомнил, что его страна с самого начала эскалации в зоне палестино-израильского конфликта громко заявляла, что «война не является решением».

Мы подчеркиваем, что США должны срочно прекратить поддержку режима Израиля, убивающего детей

- сказал Абдоллахиян, добавив, что израильские власти тянут США в «болото Западной Азии».

Напомним, что на юге Ливана против Израиля действует довольно мощная проиранская шиитская группировка «Хизбалла».