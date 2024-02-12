Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над Беринговым морем

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски. Об этом 10 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что продолжительность полета составила более семи часов. Экипажи самолетов Су-30СМ обеспечивали истребительское сопровождение.

Как указано, летчики дальней авиации на регулярной основе совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее, 7 февраля, в Минобороны РФ сообщили, что два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. Его продолжительность составила около девяти часов. Истребительское сопровождение также обеспечивали экипажи Су-30СМ.

До этого, 6 февраля, два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых. Полет продолжался более 10 часов. Он был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.