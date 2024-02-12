Шойгу показали ударный беспилотник с автоматическим наведением на цель

Шойгу показали российский дрон-камикадзе с автоматическим наведением на цель

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Для российских дронов-камикадзе отрабатывается система автоматического наведения на цель, следует из видео Минобороны РФ, опубликованного по итогам посещения министром обороны Сергеем Шойгу предприятий-производителей беспилотников в Удмуртии.

В ролике представитель предприятия-производителя продемонстрировал министру новый российский барражирующий боеприпас, выполненный по аэродинамической схеме "летающее крыло".

"Мы сейчас отрабатываем систему автоматического наведения. По координатам он уже работает", - сказал представитель завода, демонстрируя новый ударный беспилотник.

Система автоматического наведения предполагает наличие головки самонаведния, которая сама распознает и захватывает назначенную для поражения цель.

Работа по координатам означает, что в бортовой вычислительный модуль дрона закладывается полетное задание, и он следует к цели по точкам, отмеченным на электронной карте местности. При этом свое положение дрон может корректировать различными способами, включая, к примеру, спутниковую навигацию.