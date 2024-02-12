Шойгу перечислил задачи, которые следует решать в зоне СВО с помощью БПЛА

Шойгу: БПЛА в зоне СВО должны решать задачи ретрансляции, управления и наведения

МОСКВА, 10 февраля/ Радио Sputnik. Применением БПЛА в ходе спецоперации нужно решать задачи ретрансляции, управления, наведения и целеуказания, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с представителями предприятий ОПК, которые производят беспилотники.

Как отметили в Минобороны, в субботу Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа на одном из предприятий по производству разведывательных и ударных беспилотников в Удмуртии.

По окончании работы министр провел рабочее совещание с руководителями предприятий ОПК и представителями органов военного управления. В частности, Шойгу отметил, что большая часть задач, поставленных год назад перед предприятиями, уже решена.

"Теперь нам надо переходить к следующему этапу, который называется "решение поступивших в ходе СВО задач". Многие из них вам известны. Это вопросы ретрансляции, управления, наведения, целеуказания", – цитирует министра РИА Новости.

Шойгу также подчеркнул, что возможности Вооруженных сил, обеспечиваемые мощностями предприятий ОПК, позволяют эффективно противодействовать FPV-дронам ВСУ в зоне спецоперации.

Министр поставил руководству предприятий задачу нарастить темпы, количество и качество выпускаемой продукции за счет повышения автоматизации производственных мощностей.

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