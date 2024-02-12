Министр обороны РФ Шойгу посетил предприятие по производству дронов в Удмуртии

МОСКВА, 10 февраля/ Радио Sputnik. Главе Минобороны РФ Сергею Шойгу доложили о разработке широкого ряда беспилотников самолетного и вертолетного типа, сообщили в оборонном ведомстве.

В субботу министр в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа посетил одно из предприятий "Беспилотные системы" в Удмуртии, проверив выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных БПЛА.

"На предприятии "Беспилотные системы" министру обороны РФ доложили о разработке специалистами компании широкого ряда БПЛА самолетного и вертолетного типа с различными вариантами полезной нагрузки", – приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что сотрудники предприятия разработали собственную программу обучения и повышения квалификации расчетов ударных дронов, которая позволяет в кратчайший срок освоить и эффективно применять беспилотники в зоне боевых действий.

Шойгу также показали новые отечественные композиционные материалы, значительно повышающие "живучесть" БПЛА.

– "Главе российского военного ведомства доложили, что с 2022 года были открыты новые цеха, запуск которых позволил увеличить объем производства беспилотных летательных аппаратов на 60%, а в перспективе – кратно нарастить их выпуск", сказано в сообщении Минобороны.

Кроме того, Шойгу рассказали о новейших инициативных разработках компании ZALA AERO, основанных на алгоритмах анализа и обработки данных в режиме реального времени, передовых исследованиях в области каналов передачи данных и навигационных систем.

"Эти разработки позволят связать все изделия компании в единую систему, способную эффективно идентифицировать и поражать объекты противника в автоматизированном режиме", – говорится в комментарии оборонного ведомства.

Разработчик "Ланцетов" в свою очередь представил главе Минобороны новые образцы разведывательных и ударных беспилотников, доработанных с учетом опыта спецоперации.

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