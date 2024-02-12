Министр обороны РФ Шойгу посетил предприятие по производству дронов в Удмуртии
МОСКВА, 10 февраля/ Радио Sputnik. Главе Минобороны РФ Сергею Шойгу доложили о разработке широкого ряда беспилотников самолетного и вертолетного типа, сообщили в оборонном ведомстве.
В субботу министр в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа посетил одно из предприятий "Беспилотные системы" в Удмуртии, проверив выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных БПЛА.
Отмечается, что сотрудники предприятия разработали собственную программу обучения и повышения квалификации расчетов ударных дронов, которая позволяет в кратчайший срок освоить и эффективно применять беспилотники в зоне боевых действий.
Шойгу также показали новые отечественные композиционные материалы, значительно повышающие "живучесть" БПЛА.
Кроме того, Шойгу рассказали о новейших инициативных разработках компании ZALA AERO, основанных на алгоритмах анализа и обработки данных в режиме реального времени, передовых исследованиях в области каналов передачи данных и навигационных систем.
Разработчик "Ланцетов" в свою очередь представил главе Минобороны новые образцы разведывательных и ударных беспилотников, доработанных с учетом опыта спецоперации.
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