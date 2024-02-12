Шойгу показали новые композиты для дронов

Шойгу в Удмуртии показали новые российские композиционные материалы для дронов

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министру обороны России Сергею Шойгу показали новые российские композиционные материалы, существенно повышающие живучесть беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.

Глава военного ведомства Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями оборонно-промышленного комплекса Удмуртии, в том числе заводами концерна "Калашников".

"Министру обороны РФ показали новые композитные материалы, применяемые в производстве беспилотных летательных аппаратов, существенно повышающие их живучесть", - говорится в сообщении.