МО РФ: Шойгу показали новые образцы беспилотников от производителя «Ланцетов»

Министру обороны РФ Сергею Шойгу показали новые образцы беспилотников от производителя «Ланцетов». Об этом сообщили в Минобороны РФ 10 февраля.

В ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа Шойгу проверил выполнение государственного заказа по производству разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии.

Шойгу рассказали, что благодаря вводу в строй новых мощностей производство высокоточного оружия, в том числе управляемых ракет авиационного базирования «Вихрь-1», управляемых артиллерийских снарядов «Китолов-2», зенитных управляемых ракет «Стрела», возрастет в два раза.

Также на предприятии показали новые композитные материалы, применяемые в производстве беспилотных летательных аппаратов, существенно повышающие их живучесть.

«Теперь нам надо переходить к следующему этапу, который называется «решение поступивших в ходе СВО задач». Многие из них вам известны. Это вопросы ретрансляции, управления, наведения, целеуказания. Те мощности, которые созданы, позволяют нам решать большинство из тех задач, которые перед нами сегодня стоят. Я имею ввиду и борьба с FPV-дронами, это и РЭБ в тактическом звене, и использование искусственного интеллекта», — сказал министр на совещании по итогам поездки.

9 февраля Минобороны показало, как расчет разведывательных беспилотных летательных аппаратов «Зала» и барражирующих боеприпасов «Ланцет» Южной группировки войск уничтожил два замаскированных орудия Вооруженных сил Украины (ВСУ) — гаубицы М-777 американского производства и орудие Д-30.

2 февраля Минобороны показало, как российские военные поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет» артиллерийскую позицию ВСУ в районе села Старомайорское Волновахского района Донецкой Народной Республики (ДНР). На счету специалистов подразделений беспилотников уже сотни уничтоженных целей противника.

До этого, 1 февраля польский портал Interia назвал российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Ланцет» проклятием для поставленных Украине Польшей самоходных артиллерийских установок (САУ) Krab. С начала специальной военной операции (СВО) было уничтожено около 23 установок Krab, четыре были повреждены.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.