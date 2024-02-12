Посол РФ: КНДР из-за провокаций США может провести ядерное испытание

Новая баллистическая ракета во время парада в Пхеньяне, КНДР. Архивное фото.

Посол РФ Мацегора не исключил проведения КНДР ядерного испытания

МОСКВА, 10 февраля/ Радио Sputnik. В Москве не исключают проведения Северной Кореей ядерного испытания, если США и их союзники продолжат провоцировать Пхеньян, заявил РИА Новости посол России в КНДР Александр Мацегора.

Он добавил, что ответственность за подобное негативное развитие событий полностью ляжет на Вашингтон.

"Если американские провокации продолжатся, если они станут приобретать все более опасный характер, не исключаю, что руководство КНДР в интересах укрепления обороноспособности своего государства будет вынуждено принять решение о проведении ядерного испытания. Конечно, это нежелательный вариант развития событий. Но если это все же случится, ответственность целиком и полностью будет лежать на американцах и их союзниках", – сказал Мацегора.

Центральное телеграфное агентство Кореи 19 января сообщало, Пхеньян, реагируя на военные учения Южной Кореи, США и Японии, провел испытание подводной системы ядерного оружия "Хэиль-5-23", которая находится в разработке.

Радио Sputnik также сообщало об испытании КНДР стратегической крылатой ракеты нового типа.