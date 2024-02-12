Шойгу рассказал о работе по противодействию FPV-дронам ВСУ

Шойгу: возможности ВС РФ позволяют бороться с FPV-дронами ВСУ

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Возможности Вооруженных сил РФ, обеспечиваемые мощностями предприятий ОПК, позволяют бороться с FPV-дронами ВСУ в зоне спецоперации, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с предприятиями ОПК, производящими беспилотники различных классов.

Как отметили в Минобороны, Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями ОПК в Удмуртии. По окончании работы министр провел рабочее совещание с руководителями предприятий ОПК и представителями органов военного управления.

"Те мощности, которые созданы, позволяют нам решать большинство из тех задач, которые перед нами сегодня стоят. Я имею в виду и борьба с FPV-дронами, это и РЭБ в тактическом звене, и использование искусственного интеллекта", - отметил Шойгу в ходе совещания.

Министр поставил руководству предприятий задачи по наращиванию темпов, количества и качества выпускаемой продукции за счет повышения автоматизации производственных мощностей.