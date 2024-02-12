МО: концерн "Калашников" в два раза увеличит выпуск ракет "Вихрь-1" и "Стрела"
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Концерн "Калашников" увеличит выпуск управляемых ракет "Вихрь-1", снарядов "Китолов-2" и зенитных ракет "Стрела" в два раза, сообщили в Минобороны РФ.
Глава министерства Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии, в том числе заводами концерна "Калашников".
Министр акцентировал внимание руководства предприятия на востребованности зенитных управляемых ракет.
"Это очень нужная вещь, все объекты критической инфраструктуры, экономики – нефть, газ, переработка – должны защитить этим изделием", - подчеркнул Шойгу.