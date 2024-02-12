Танк во время испытаний управляемой ракеты "Вихрь" на полигоне Минобороны России.

МО: концерн "Калашников" в два раза увеличит выпуск ракет "Вихрь-1" и "Стрела"

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Концерн "Калашников" увеличит выпуск управляемых ракет "Вихрь-1", снарядов "Китолов-2" и зенитных ракет "Стрела" в два раза, сообщили в Минобороны РФ.

Глава министерства Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии, в том числе заводами концерна "Калашников".

"Главе российского военного ведомства доложили, что... благодаря вводу в строй новых мощностей, производство высокоточного оружия, в том числе управляемых ракет авиационного базирования "Вихрь-1", управляемых артиллерийских снарядов "Китолов-2", зенитных управляемых ракет "Стрела", возрастет в 2 раза", - говорится в сообщении.

Министр акцентировал внимание руководства предприятия на востребованности зенитных управляемых ракет.

"Это очень нужная вещь, все объекты критической инфраструктуры, экономики – нефть, газ, переработка – должны защитить этим изделием", - подчеркнул Шойгу.