Минобороны: разработки ZALA позволят объединить все БПЛА в единую систему

Минобороны: новые разработки ZALA позволят объединить все дроны в единую систему

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Новые разработки компании ZALA AERO позволят объединять все боевые дроны ее производства в единую систему и поражать объекты противника в автоматизированном режиме , сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.

Эти разработки продемонстрировали министру обороны РФ Сергею Шойгу в ходе его рабочей поездки в Удмуртию, где он проверил выполнение ГОЗ по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями российской "оборонки".

Одно из ведущих предприятий-производителей дронов - компания ZALA AERO, чьи дроны-камикадзе "Ланцет" активно применяются в зоне СВО.

"Сергею Шойгу также доложили о новейших инициативных разработках предприятия, основанных на алгоритмах анализа и обработки данных в режиме реального времени, передовых исследованиях в области каналов передачи данных и навигационных систем. Данные разработки (компании ZALA AERO - ред.) позволят связать все изделия компании в единую систему, способную эффективно идентифицировать и поражать объекты противника в автоматизированном режиме", - говорится в сообщении.