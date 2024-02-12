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РИА Новости

Глава РАН рассказал о разработке подходов к военным конфликтам будущего

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Президент РАН Геннадий Красников
Президент РАН Геннадий Красников.
Источник изображения: © Фотохост-агентство РИА Новости

Красников: РАН участвует в разработке подходов к военным конфликтам будущего

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российская академия наук участвует в разработке новых подходов к военным конфликтам будущего, в отслеживании тенденций развития вооружений, заявил в интервью РИА Новости глава РАН Геннадий Красников.

Президент России Владимир Путин, выступая в четверг в Государственном Кремлевском дворце на торжественном вечере по случаю 300-летия РАН, поблагодарил Академию наук за эффективное решение вопросов обороноспособности и безопасности страны.

По словам Красникова, специальная военная операция – это современный военный конфликт: "там постоянно совершенствуется новое оружие, новые методики, новые подходы".

"И, конечно, очень важно отслеживать эти темпы. В том числе и смотреть, как будут в будущем развиваться боевые действия", - подчеркнул он.

Сейчас выполняется "оборонная" подпрограмма программы фундаментальных научных исследований на 2021-2030 годы, напомнил Красников.

"Мы вместе с нашими и силовыми структурами, и со всеми генеральными конструкторами по военной технике, и с нашими руководителями технологических направлений изначально составили такую программу исследований. Мы понимаем, на какие показатели должны конечные изделия выходить", - отметил он.

"Академия, конечно, находится в гуще всех этих событий", - добавил Красников.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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