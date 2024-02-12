Глава РАН Красников рассказал об оперативном создании новых бронежилетов для нужд СВО

Глава РАН Красников: ученым удалось очень быстро создать уникальные бронежилеты для СВО

Российским ученым удалось в короткие сроки создать новые материалы, которые применяются в уникальных бронежилетах для нужд СВО. Об этом 10 февраля сообщает глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

Как отметил глава РАН, создание бронежилетов в кратчайшие сроки ― трудная задача из-за крайне высоких требований к амуниции: при минимальном весе она должна достигать уникальных показателей по защите от пуль и осколков.

«Используя последние достижения в области науки о материалах, они (российские ученые. ― Ред.) сделали новые материалы, которые имеют минимальный вес и максимальные показатели по бронезащите. Это тоже впечатляющий успех», ― сказал Красников в интервью «РИА Новости».

Глава РАН добавил, что довольно значимая часть сотрудников военно-промышленного комплекса России ― члены академии.

«Я могу сказать, что среди генеральных конструкторов, среди генеральных технологов или руководителей приоритетных научных направлений для ВПК почти половина — это члены нашей Академии наук», — подчеркнул собеседник.

В октябре прошлого года ГК «Ростех» сообщила, что бронежилет «Оберег» на испытаниях выдержал попадание винтовочной пули 8,6 на 70 мм Lapua Magnum. В ходе краш-теста специалисты сравнили три бронежилета: «Оберег», недорогой аналог из Восточной Европы и американский, которым пользуется украинская армия. По итогам испытаний «Оберег» стал единственным образцом, который выдержал попадание всех пуль, в том числе 7,62 на 39, 7,62 на 54 и 8,6 на 70.