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РИА Новости

Экипажи БМП "Басурманин" ЦВО провели учебные бои на полигоне

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Боевая машина пехоты БМП-1АМ "Басурманин" в зоне СВО
Боевая машина пехоты БМП-1АМ "Басурманин" в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Экипажи БМП "Басурманин" ЦВО провели учебные бои в населенном пункте на полигоне

ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Экипажи БМП "Басурманин" группировки войск "Центр" провели учебные бои в населенном пункте на полигоне в тыловой зоне спецоперации, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.

"Практические занятия по вождению и применению штатного вооружения боевой машины пехоты "Басурманин" в ходе захвата населенного пункта провели военнослужащие подразделений Центрального военного округа на одном из полигонов в тыловом районе проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.

К занятиям, как отмечается, привлекались экипажи, сформированные из военнослужащих, заключивших первый контракт с Вооруженными силами Российской Федерации. Занятия с экипажами БМП "Басурманин" провели опытные инструкторы, имеющие богатый опыт выполнения боевых задач в составе передовых подразделений на различных направлениях СВО.

"В ходе тренировки наводчики-операторы БМП "Басурманин" выполнили стрельбы из автоматической 30-миллиметровыой пушки 2А37 и танкового пулемета Калашникова на дистанции от 500 до 3,5 тысячи метров. Одновременно с операторами-наводчиками свои навыки оттачивали механики-водители и командиры боевых машин", - сообщили в МО РФ.

В оборонном ведомстве рассказали, что в задачу экипажам ставилось подавление огнем штатного вооружения пулеметных точек противника при проведении штурмовых действий. Пока одна машина работала по цели, вторая прикрывала ее с трех сторон. Затем - после израсходования боекомплекта - первая БМП заняла позицию за укрытием и производила перезарядку, а вторая продолжила наносить огневое поражение по выявленным целям. В Минобороны подчеркнули, что инструкторский состав, а также обучаемые отмечают высокую мобильность, неприхотливость и огневую мощь БМП "Басурманин", а также ее удачную техническую архитектуру, позволяющую проводить техобслуживание в короткие сроки.

Боевая машина пехоты "Басурманин" БМП-1АМ считается одним из лучших вариантов модернизации техники первого поколения. На машине вместо башни с 73-миллиметровой гладкоствольной пушкой "Гром" установлен боевой модуль с 30-миллиметровым стабилизированным автоматическим орудием, имеющим более совершенный комбинированный прицел. Для борьбы с бронированными объектами противника используется противотанковый ракетный комплекс "Метис", а система "Туча" позволяет устанавливать маскировочные аэрозольные завесы.

Мощность двигателя БМП-1АМ составляет 300 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе - 65 километров в час. "Басурманин" способен преодолеть ров шириной 2,5 метра. Управляет техникой экипаж из трех человек, а в десантном отделении способны разместиться восемь военнослужащих.

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Россия
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БМП-1
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