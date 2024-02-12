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РИА Новости

Танки начали терять свою роль на поле боя, заявил эксперт

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Военнослужащий вооруженных сил РФ у танка Т-80 в зоне проведения СВО
Военнослужащий вооруженных сил РФ у танка Т-80 в зоне проведения СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Мураховский: анализ опыта СВО показал потерю танком своей роли на поле боя

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Анализ опыта боевых действий в зоне специальной военной операции показывает, что современный танк начинает терять свою роль на поле боя и должен претерпеть существенную доработку для сохранения своих главных функций, сообщил РИА Новости один из ведущих российских военных экспертов, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Как отметил Мураховский, танк должен на поле боя поражать противника прямой наводкой и ударом, сохраняя свою боеспособность под воздействием основных средств поражения противника. Таким образом танк - основная наступательная и наиболее защищенная машина Сухопутных войск, предназначенная для действий на переднем крае в непосредственном огневом контакте с противником.

"В то же время опыт СВО показывает, что сегодня основной танк в боевых действиях все больше превращается "в повозку для пушки" и выполняет артиллерийские задачи, в том числе с закрытых позиций. Часто танки применяются по одиночке в рамках отдельных боевых стычек, что также приводит к специфической, нетанковой тактике", - отмечает эксперт.

"В реалиях современной войны танку нужно продемонстрировать сохранение мощного огня прямой наводкой по сравнению со средствами огневого поражения с закрытых позиций. В этой связи, в первую очередь, остро встает вопрос защиты танка от малых беспилотников противника, барражирующих боеприпасов и FPV-дронов. Также нужно кардинально решить проблемы противоминной защиты танка и преодоления им минных полей", - рассказал Мураховский.

Кроме того, отметил специалист, необходимо обеспечить массовое или хотя бы групповое применение танков в рамках максимально эффективного взаимодействия их с пехотой, артиллерией и средствами ПВО.

"Таким образом, танки нужно оснащать комплексами как пассивной защиты от БПЛА, так и активными системами подавления дронов, комплексами активной защиты от других средств поражения, системами преодоления минных полей, в том числе каждый танк должен быть оснащен минным тралом. Современные средства связи и повышение ситуационной осведомленности танка должны обеспечить его массовое применение во взаимодействии с пехотой и ПВО. Также необходимо наращивать системы постановки дымовых и аэрозольных помех", - отметил Мураховский.

Эксперт добавил, что также необходимо совершенствовать тактику применения танков в составе подразделений в современном бою, а не пытаться действовать одиночными машинами.

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