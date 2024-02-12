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РИА Новости

Маска развеселили вопросы Байдену перед возможным применением ЯО

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Предприниматель Илон Маск. Архивное фото
Предприниматель Илон Маск. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Patrick Pleul

Маск посмеялся над вопросами Байдену, если тот решит применить ядерное оружие

МОСКВА, 9 февраля/ Радио Sputnik. Американский предприниматель Илон Маск посмеялся над способностями президента США Джо Байдена, который перепутал Египет и Мексику после заявлений о "хорошей памяти".

Накануне глава Белого дома в ходе выступления возмутился отчетом спецпрокурора о ненадлежащем хранении Байденом документов, в котором президент назван "пожилым мужчиной, у которого проблемы с памятью".

Глава государства заверил, что с памятью у него "все хорошо". Отмечается, что в конце того же выступления Байден снова оговорился, перепутав Египет с Мексикой.

В этой связи Маск с иронией оценил идею задать американскому лидеру вопросы, "в какой стране есть пирамиды", если вдруг тот решит применить ядерное оружие.

Ранее журналист одного из сатирических новостных порталов, комментируя ночное выступление Байдена, подшутил над главой Белого дома.

"Надеюсь, перед тем как Байдену дадут применить ядерное оружие, ему зададут своего рода контрольные вопросы, например, "в какой стране большие пирамиды и сфинкс"", – сказано в публикации в соцсети X, на которую Маск ответил смеющимся эмодзи.

В комментариях другие интернет-пользователи также призвали не позволять американскому лидеру распоряжаться ядерным оружием или "не мучить" президента США "сложными" вопросами о Египте.

Радио Sputnik писало, что Пентагон запросил деньги на новую атомную бомбу.

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Мексика
США
Персоны
Илон Маск
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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