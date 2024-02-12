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Военное обозрение

Конгрессмены требуют от Пентагона представить чёткий план и стратегию по борьбе с йеменскими повстанцами

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Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен.
Источник изображения: © AP Photo

В американской экспертной среде комментируют ситуацию, которая складывается вокруг действий хуситов на Красном море. Напомним, что йеменская группировка продолжает атаковать коммерческие суда и боевые корабли. Причём используются не только ударные дроны, но и противокорабельные ракеты. Отдельные из них прорывают «купол» противоракетной обороны Для их нейтрализации (благо скорость не столь высока, как хотелось бы тем же хуситам) американские корабли уже как минимум единожды задействовали корабельный зенитный пушечный комплекс. Он сбил ПКР менее чем в 1 морской миле от борта эсминца.

Американские военные эксперты, комментируя ситуацию, говорят о том, что складывается впечатление об отсутствии у командования США какой-либо внятной стратегии противодействия йеменским хуситам. Примечательно, что такого мнения придерживаются не только отставные военнослужащие, приглашаемые в качестве экспертов на те или иные американские ток-шоу, но и действующие конгрессмены.

В палате представителей республиканцы требуют от ведомства Ллойда Остина предоставить чёткий план дальнейших действий «коалиции», созданной против хуситов. Причём звучат голоса и о том, что, по большому счёту, никакой полноценной коалиции Пентагону на этот раз создать не удалось, так как сразу несколько стран НАТО и Ближнего Востока дипломатично ответили, что на войну в Красном море у них недостаточно ресурсов.

К настоящему моменту Минобороны США никакого чёткого ответа по наличию плана войны с йеменскими повстанцами не представило. Удары с моря и воздуха активности хуситов не особенно снижают, а введение американских войск в Йемен может поставить крест на чаяниях Демпартии сохранить за собой президентское кресло ещё на 4 года.

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Страны
Йемен
США
Проекты
NATO
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