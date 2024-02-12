Стоящие на вооружении ВСУ британские танки Challenger 2 получили дополнительную защиту бортов

Британские танки Challenger 2, переданные Украине еще в начале 2023 года, получили дополнительную защиту. Об этом пишет украинская пресса со ссылкой на пресс-службу 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Британия передала Украине 14 танков Challenger 2, все они поступили на вооружение 82-й десантно-штурмовой бригады, которая в ходе летнего контрнаступления выступила в качестве "резервной", поэтому данные танки попали на фронт только в конце августа, хотя сами британцы неоднократно заявляли о том, что использовать Challenger 2 на Запорожском направлении "нерационально".

Между тем, один британский танк наши точно подбили в районе Работино, были заявления и о втором, но данные вроде бы не подтвердились. После потери первого, командование ВСУ перестало отправлять эти танки в атаку, они использовались в качестве артиллерии, работая с дальней дистанции по российской бронетехнике.

Challenger 2. Источник: topwar.ru

На сегодняшний день в 82-й бригаде на вооружении находится 13 или 12 танков Challenger 2, учитывая потери и то, что Британия отказалась поставлять танки на замену уничтоженным. Поставлены они в базовой комплектации, без каких-то средств дополнительной защиты. Тем не менее украинские военные, помня о судьбе "непобедимых" немецких ОБТ Leopard 2, пытаются эту защиту установить. На учениях бригады был показан британский танк с бортовой защитой в виде решеток, задачей которых является защита от кумулятивных выстрелов ручных гранатометов и FPV-дронов. А вот динамической защиты на танке не видно, как и козырьков.

Учитывая сложившуюся ситуацию на передовой и поставленные новому главкому ВСУ задачи, в ближайшее время эти танки должны оказаться на передовой. Впрочем, как и американские "Абрамсы".