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Военное обозрение

Глава Минобороны Дании призвал увеличить военный бюджет из-за «угрозы нападения России»

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Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен призвал руководство страны увеличить финансирование армии из-за якобы существующей "угрозы нападения России".

В ходе интервью датскому изданию Jyllands-Posten Поульсен заявил, что, по его мнению, нельзя исключать возможность того, что в течение ближайших трех-пяти лет Россия попытается проверить пятую статью устава альянса, предусматривающую применение принципов коллективной безопасности в случае нападения на любую из стран НАТО. При этом глава оборонного ведомства Дании сослался на некие "новые данные разведки", однако какие-либо подробности приводить отказался. Кроме того, Поульсен не сообщил никаких подробностей касательно источников озвученной им информации, однако подчеркнул, что исходя из растущих возможностей российского оборонно-промышленного комплекса, Дании необходимо увеличить свой военный бюджет.

О якобы существующей угрозе войны с Россией ранее заявлял министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин, при этом призвавший население страны готовиться к подобному развитию событий.

Ранее также сообщалось, что у 12 из 20 переданных Данией боевикам киевского режима немецких танков Leopard 1A5 имелись как легкие, так и существенные технические недостатки. Поскольку в ВСУ отсутствуют механики, квалификация которых достаточна для техники этого типа, устранением неисправностей занимались немецкие бригады.

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Страны
Дания
Россия
Швеция
Продукция
Leopard-1
Проекты
NATO
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