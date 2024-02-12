Литва в новом пакете военной помощи поставила ВСУ зимнее обмундирование

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На фоне отказа многих западных стран от поддержки Украины, Литва продолжает поставку военной помощи для украинской армии. Как сообщила пресс-служба литовского Минобороны, 9 февраля 2024 года ВСУ получили новый пакет военной поддержки от своих литовских коллег.
Согласно сообщению, Литва поставила Украине зимнюю форму одежды и снаряжение для зимнего сезона. Это в феврале, когда зима уже подходит к своему окончанию. Однако, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявляет, что без этой помощи украинской армии никак не победить. Впрочем, в Киеве и этому рады, хотя хотели бы получить хоть какое-то оружие, а еще лучше - артиллерийские боеприпасы.
- заявил Анушаускас.
Еще об одном пакете военной помощи объявила Финляндия, Хельсинки готовят отправку пакета стоимостью порядка 190 млн. евро. Финны традиционно засекречивают содержимое военной помощи, но в этот раз немного приоткрыли завесу тайны заявив, что часть помощи составят продукты для ВСУ, закупленные ну финской промышленности.
- сообщает украинское Минобороны.