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РИА Новости

Военный рассказал, как ВСУ используют агродроны для сброса снарядов

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Украинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник.
Источник изображения: © AP Photo / Libkos

Военный "Лего": ВСУ используют сельскохозяйственные дроны для сброса снарядов

ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Противник начал применять для сброса 155-миллиметровых артиллерийских снарядов дроны, использующиеся в сельском хозяйстве, рассказал РИА Новости командир технического отдела батальона "Спарта" с позывным "Лего".

"У них есть дроны, которые более большие, сельскохозяйственные, переделанные дроны - агродроны или, как мы их называем, "Баба Яга", на которых воздействовать снизу практически невозможно", - сообщил собеседник. По его словам, управляются такие "прокачанные" дроны через терминалы Starlink, поднимают большие веса: 82-миллиметровый минометный снаряд, противотанковая мина ТМ-62.

"Были зафиксированы прилеты - это сбросы 155 мм снарядов, уже максимально где вес очень большой. Это снаряды, которые складывают очень хорошо все здания", - пояснил он.

ВСУ используют в основном промышленные дроны массового выпуска - например, DJI и AUTEL, в целях мелких сбросов и аэроразведки они регулярно появляются на переднем крае линии соприкосновения, продолжил "Лего". Дроны, оснащенные системой сброса, могут нести осколочный, фугасный, кумулятивный или зажигательный снаряды массой до 400 граммов как отечественного, так и иностранного производства, а также самодельные заряды.

В Ясиноватой 23 января противником был осуществлен сброс 82-мм минометного снаряда на частный дом через дымоход с помощью аналогичного БПЛА, погибли два человека - пожилые муж и жена.

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