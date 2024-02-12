Зеленский выбрал нового главнокомандующего после увольнения Залужного (Al Jazeera, Катар)

Отставка Залужного стала самой серьезной перетряской украинского высшего военного руководства с начала конфликта, сообщает Al Jazeera. Хотя Киев преподносит это как полюбовное расставание, все понимают, что к чему. Уход Залужного грозит нежелательным потрясениям для Зеленского, отмечается в статье.

Президент Зеленский благодарит генерала Валерия Залужного за его службу и предлагает ему остаться "в своей команде".

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) и назначил на эту должность Александра Сырского, возглавлявшего с 2019 года Сухопутные войска ВСУ.

В соцсети X (бывший Twitter) Зеленский поблагодарил Залужного за два года защиты Украины и заявил, что пришло время обновить военное руководство.

Он также предложил Залужному остаться "в своей команде".

Залужный, в свою очередь, признал, что военная стратегия Украины "должна измениться".

"Задачи 2022-го отличаются от задач 2024 года. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям. Чтобы победить тоже вместе", – заявил он.

Этот шаг представляет собой самую серьезную перетряску высшего военного руководства страны с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине.

"Конфликт не остается прежней. Конфликт меняется и требует перемен. 2024 год принесет новые перемены, к которым мы должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии. Сегодня принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины", – заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Зеленский подтвердил, что с восьмого февраля к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда.

Он призвал новое военное руководство Украины разработать стратегию на этот год, чтобы дать отпор российским войскам.

"На столе должен лежать реалистичный, детальный план действий Вооруженных Сил Украины на 2024 год с учетом реальной ситуации на поле боя сейчас и перспектив", – заявил Зеленский.

В прошлом году, по его словам, Украина "восстановила контроль" над небом, но ей не удалось достичь целей "на земле".

Зеленский заявил, что стране нужны "работающие системы ротации" и новый подход к мобилизации и набору кадров.

"Военный герой"

Роб МакБрайд из "Аль-Джазиры", ведущий репортаж из Киева, заявил, что слухи о разногласиях между Зеленским и Залужным ходили давно, "особенно по поводу ведения военных действий".

"Залужного нелегко сместить, многие здесь считают его героем, а также потенциальным политическим соперником Зеленского", – отметил МакБрайд.

Залужному приписывают отражение широкомасштабного российского наступления два года назад, но его также обвиняют в "недавних военных неудачах", сказал он.

"Это преподносится как полюбовное расставание, но я думаю, все понимают, что Залужного уволили", – добавил МакБрайд.

Сразу после провального контрнаступления Украина столкнулась с нехваткой боеприпасов и личного состава. Европейские союзники пытаются увеличить военную помощь, но пока безуспешно. В то же время политическое противостояние в США сдерживает дальнейшую помощь от главного донора Украины.

Заявление Зеленского прозвучало на фоне сообщений о том, что российские войска прилагают все больше усилий, чтобы взять Авдеевку, бросая больше войск в четырехмесячную битву и обстреливая украинскую оборону, стремясь истощить ресурсы Киева.

Некоторые аналитики предупреждают, что отставка Залужного может привести к нежелательным потрясениям. Например, усилятся разногласия между военным и политическим руководством страны, что увеличит раскол среди западных союзников Киева.

Линия соприкосновения протяженностью 1500 километров (930 миль) мало изменилась за последние зимние месяцы, хотя российские силы продолжали атаковать в определенных точках. Столкнувшись с дефицитом западного вооружения, Украина начала укреплять оборону, в то время как Москва перевела свою экономику на военные рельсы, чтобы усилить свои вооруженные силы.

Генерал-майор австралийской армии в отставке, ныне сотрудник Центра стратегических и международных исследований США (CSIS) Мик Райан назвал Валерия Залужного "харизматичным и популярным военным лидером, которого будет трудно заменить".

Его преемнику придется строить личные отношения с военными руководителями США и НАТО, в то время как восприятие правительственной нестабильности "является настоящей опасной зоной" для Зеленского.

Авдеевка остается основным направлением для России на фронте, констатируют в британской военной разведке.

Генеральный штаб ВСУ сообщил в четверг, что его войска отразили 40 атак противника в районе Авдеевки за предыдущие 24 часа. Это примерно вдвое превышает количество ежедневных российских атак в других точках вдоль линии фронта.

Украина построила в Авдеевке многочисленные оборонительные сооружения, включая бетонные укрепления и сеть туннелей. Несмотря на огромные потери среди личного состава и техники, российские войска с октября медленно, но верно продвигались вперед.