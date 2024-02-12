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Военное обозрение

Опубликованы кадры применения в зоне СВО изделия 9-А-7759 «Гром-1» по западной военной технике

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Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры применения в зоне проведения спецоперации на Украине изделия 9-А-7759 «Гром-1». Ракетно-бомбовым комплексом были поражены скопления военной техники, поставленной странами НАТО боевикам киевского режима. Как сообщает российское Минобороны, эти кадры были продемонстрированы руководителю ведомства Сергею Шойгу.

Разработанный российской корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" комплекс ракетно-бомбового вооружения (УК РБВ) "Гром-1" предназначен для оснащения новейших истребителей пятого поколения Су-57, а также других боевых самолетов, в частности, Су-34. В перспективе предусмотрена установка "Гром-1" на ударные беспилотники С-70 "Охотник" и "Альтиус".

При запуске боеприпаса с высоты около 12 километров "Гром-1" способен покрыть расстояние в 120 километров при средней скорости полета в 300 м/с. Масса боевой части изделия 9-А-7759 достигает 315 килограммов, наведение на цель УК РБВ осуществляется при помощи системы спутниковой навигации ГЛОНАСС. Изделие 9-А-7759 "Гром-1" предназначено для поражения целей с известными координатами - открыто расположенных скоплений живой силы и техники противника, укрепленных объектов, а также надводных кораблей и подводных лодок.

Особенностью конструкции ракеты "Гром-1" является то, что в зависимости от условий на театре военных действий для поражения различных типов целей боеприпас может оснащаться не только различными головками самонаведения, но и различными боевыми частями, что существенно расширяет круг возможных для поражения целей.


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Страны
Украина
Продукция
ПАК ФА
Су-34
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
БПЛА
ГЛОНАСС
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