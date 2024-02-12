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ЦАМТО

Норвегия заявила о планах передать Украине системы ПВО NASAMS на сумму 326 млн. долларов

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Источник изображения: Фото: honvedelem.hu

ЦАМТО, 9 февраля. Норвегия планирует передать Украине системы ПВО NASAMS на сумму 3,45 млрд. норв. крон (около 325,9 млн. долл.), сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны скандинавской страны.

"Правительство предлагает парламенту Норвегии одобрить заказ компании Kongsberg Defence & Aerospace на производство еще 10 пусковых установок и четырех пунктов управления огнем системы ПВО NASAMS. Это в дополнении к выкупу техники, которая уже была передана Украине. Инвестиции составляют 3,45 млрд. норв. крон", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте норвежского Минобороны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Украина
Продукция
NASAMS
Компании
Kongsberg
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