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ЦАМТО

Индонезия намерена продолжить финансирование разработки истребителя KF-21

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 9 февраля. Власти Индонезии подтвердили, что по-прежнему заинтересованы в совместной с Республикой Корея реализации проекта разработки перспективного истребителя KF-21.

Данное заявление прозвучало на фоне продолжающегося расследования предполагаемой попытки индонезийских инженеров похитить технологии разработки самолета.

Представители Министерства национальной обороны Республики Корея 2 февраля сообщили, что органы разведки и вооруженных сил продолжают расследование в отношении работавших на предприятии Korea Aerospace Industries индонезийских инженеров, которые подозреваются в краже технологий, связанных с разрабатываемым истребителем KF-21. Речь идет о выносе конструкторской документации на USB-накопителе. Индонезийские специалисты не задержаны, но им запрещен выезд из Южной Кореи.

Наряду с подозрениями о краже данных, проект KF-21 сталкивается с проблемой задолженности по финансированию проекта со стороны Индонезии. Выступив в качестве партнера в разработке, власти Индонезии приняли на себя обязательство оплатить 20% расходов по программе. Однако по различным причинам выплаты постоянно задерживаются.

По информации Yonhap, глава Управления оборонных технологий и промышленности Министерства обороны Индонезии Деди Лаксмоно подтвердил готовность продолжить сотрудничество с Республикой Корея. Он также сообщил, что в 2024 году Индонезия намерена направить 1,25 трлн. рупий (79,6 млн. долл.) на покрытие неоплаченной доли расходов в совместном проекте.

Представитель Агентства программ оборонных закупок (DAPA) МНО Республики Кореи 5 февраля заявил, что в настоящее время ведутся переговоры с Индонезией по вопросу распределения затрат по проекту.

Как сообщал ЦАМТО, в соответствии с начальным соглашением, подписанным двумя странами в 2015 году, Индонезия приняла на себя обязательство до 2026 года оплатить 20% общих затрат на разработку истребителя, которые составляют около 8,1 трлн. вон (5,99 млрд. долл.). Правительство Республики Корея обязалось оплатить 60% расходов, а KAI покроет оставшиеся 20%. В обмен на инвестиции Индонезия должна получить один прототип, доступ к разработанным в рамках программы технологиям и "ноу-хау" для производства до 48 истребителей.

В общей сложности Индонезия должна внести около 1,7 трлн. вон. Тем не менее, с января 2019 года по ноябрь 2022 года платежи были приостановлены. В ноябре 2022 года Индонезия выплатила Республике Корея 9,4 млрд. вон в рамках проекта. В феврале 2023 года были выплачены еще около 41,7 млрд. вон. По оценкам, всего на конец 2023 года Индонезия выплатила за проект 278,3 млрд. вон, однако текущая задолженность уже превышает 1 трлн. вон.

Южнокорейская компания Korea Aerospace Industries Ltd. (KAI) приступила к разработке национального двухдвигательного многоцелевого боевого самолета KF-X в декабре 2015 года. Первый опытный образец выполнил первый полет 19 июля 2022 года. В настоящее время в испытаниях участвуют шесть опытных образцов. В текущем году МНО Республики Корея намерено приступить к производству самолета, несмотря на продолжающиеся испытания. Полностью завершить разработку предполагается к середине 2026 года. Сборку серийных самолетов планируется осуществлять в течение 2026-2032 гг.

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Страны
Индонезия
Южная Корея
Продукция
KF-X
Компании
DAPA
KAI
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