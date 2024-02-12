Посол РФ: Нидерланды запугивают граждан войной с Россией, чтобы оправдать траты на Украину

Владимир Тарабрин порекомендовал главе Вооруженных сил Нидерландов "не заниматься подстрекательством и не приписывать России стремление развязать войну с Западом"

ГААГА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Нидерланды запугивают своих граждан "российским нападением", чтобы оправдать бессмысленные многомиллиардные траты на поддержку Украины. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин.

Комментируя недавнее заявление командующего Вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхелсхейма о необходимости готовиться к конфликту с Россией, дипломат подчеркнул, что его следует трактовать как попытку оправдать "бессмысленные многомиллиардные траты на поддержку подопечных в Киеве".

"Не исключено, что, запугивая своих граждан "российским нападением", западные столицы таким образом стараются отвлечь внимание общественности от провала политики "нанесения стратегического поражения России", по-видимому, в преддверии неизбежного падения киевского режима", - отметил он.

В этом контексте Тарабрин порекомендовал главе Вооруженных сил Нидерландов "не заниматься подстрекательством и не приписывать России стремление развязать войну с Западом". "Президент России Владимир Путин прямо и недвусмысленно заявил: у нас нет интереса воевать с государствами НАТО - нет никаких территориальных разногласий, никакого геополитического или экономического смысла", - напомнил посол.

Отношения на историческом минимуме

По словам дипломата, отношения с Нидерландами находятся сейчас на историческом минимуме. "Это, безусловно, не повод для радости, особенно учитывая, что обрушение их с подачи нидерландской стороны не только нанесло ущерб тесным историческим связям и одному из крупнейших внешнеторговых товарооборотов, но и бумерангом ударило по экономике королевства - например, политически мотивированный отказ от российского трубопроводного газа привел к резкому скачку цен в стране", - обратил внимание Тарабрин. А тот факт, что правительство Нидерландов находится в авангарде усилий западных стран по оказанию военной помощи Украине, не позволяет надеяться на улучшение отношений в ближайшем будущем, добавил он.

"В общей сложности с начала конфликта голландские власти передали киевскому режиму военной техники и финансовых средств для укрепления оснащенности ВСУ на сумму 2,6 млрд евро, - напомнил посол. - В текущем году в бюджете страны на эти цели уже заложено 2 млрд евро. Запланированная поставка на Украину голландских истребителей F-16 является продолжением деструктивной линии официальной Гааги и, безусловно, не будет способствовать нормализации наших двухсторонних связей".