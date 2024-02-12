"Она отомстит". Министр обороны Норвегии заявил о риске конфликта с Россией (Iltalehti.fi, Финляндия)

Министр обороны Норвегии: Россия ответит на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Все больше западных политиков предупреждает об опасности начала более масштабного военного конфликта, и министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам не стал исключением, пишет Iltalehti. По его мнению, Россия обязательно отреагирует на вступление Финляндии и Швеции в НАТО своего рода ответным ударом.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам призывает свою страну подготовиться к возможному конфликту с Россией даже после окончания военной операции на Украине.

Грам предупреждает об агрессивности России и ее готовности предпринять наступательные действия. По его мнению, Россия может отреагировать на членство Финляндии и Швеции в НАТО своего рода ответным ударом.

"Мы должны понимать, что конфликтом на Украине это не закончится, как бы нам того ни хотелось", — уверен он.

"Мы должны быть готовы к тому, что Россия пересмотрит ситуацию и разместит свои силы в ответ на членство Финляндии и Швеции в НАТО".

По мнению Грама, Европа должна принять новую реальность, поскольку российская угроза не исчезнет еще долгое время.

"Мы должны понимать, что семена демократического развития России, посеянные после падения коммунизма, были впоследствии раздавлены", — заявляет он.

"Насколько я вижу, нет никаких признаков того, что Россия станет такой, как мы".

Грам поднял эту тему в своей речи на мероприятии Oslo Militære Samfund, общества офицеров действительной военной службы, основанного в 1825 году. Он призвал коллег быть готовыми к возможной вспышке конфликта.

"Норвегия и силы обороны должны подготовиться к возможному конфликту. Мы должны быть в состоянии реагировать своевременно и вместе с нашими союзниками", — говорит он.

Грам уверен: Норвегия должна выделить особое финансирование противовоздушной обороне и военно-морским силам.

В последние недели несколько европейских политиков, министров обороны и военных выступили с предупреждениями о российской военной угрозе. Дискуссии по этому поводу возникли, в частности, в Швеции, странах Прибалтики, Германии, Великобритании и Румынии.

Автор: Яри Химанен (Jari Himanen)