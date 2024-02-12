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ТАСС

Посол Украины в США сообщила об остром дефиците ракет в ВСУ

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Посол Украины в США Оксана Маркарова
Посол Украины в США Оксана Маркарова.
Источник изображения: AP Photo/ Jacquelyn Martin

По словам Оксаны Маркаровой, Киев остается без бюджетной помощи с октября 2023 года

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Украина испытывает острый дефицит ракет, в том числе для ПВО. Об этом в эфире BloombergTV заявила украинский посол в США Оксана Маркарова.

"У нас еще достаточно желающих воевать <…>, но у нас заканчивается техника, особенно ракеты и противоракеты, и все остальное", - отметила дипломат.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы США продолжили нас поддерживать", - сказала Маркарова. Она добавила, что поддержка со стороны Вашингтона Киеву "нужна была еще вчера".

"С прошлого октября мы остаемся без бюджетной помощи, у нас заканчивается военная помощь", - напомнила глава украинского диппредставительства.

8 февраля пакетный законопроект о помощи Израилю и Украине, не содержащий положений об ужесточении мер контроля на южной границе США, прошел первое процедурное голосование в Сенате Конгресса. Инициатива предусматривает выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $95 млрд. Из них $60,06 млрд сенаторы предлагают направить на поддержку Украины, $14,1 млрд - на помощь Израилю. 

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Страны
Израиль
США
Украина
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