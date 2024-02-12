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ТАСС

The Economist сообщил о риске непонимания Зеленским новой реальности в конфликте с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AFP 2024 SERGEI SUPINSKY

По данным журнала, стране понадобится новая мобилизация, даже если главком ВСУ Александр Сырский будет использовать свои войска для обороны

ЛОНДОН, 9 февраля. /ТАСС/. Смена главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) означает начало критически важного нового этапа в конфликте с Россией, но есть риск, что президент Владимир Зеленский неверно его понимает. С такой оценкой выступил британский журнал The Economist.

Описывая то, как росло раздражение между Зеленским и ушедшим главкомом Валерием Залужным, издание пишет, что политические трения - логичная вещь в политической атмосфере, находящейся под постоянным прессингом от боевых действий. "К сожалению, политика на Украине не похожа на политику в Вашингтоне или Париже. Это неприкрытое состязание за ресурсы и власть, финансируемое олигархами и группировками, а в эти дни - и иностранными донорами. На Западе идеи часто идут на втором месте, на Украине они часто отсутствуют вовсе", - говорится в статье.

The Economist пишет, что в условиях противостояния главы государства и его главного военачальника отставка последнего была правильным шагом, так как новость о соответствующих планах начала наносить ущерб ВСУ. Вопрос в том, говорится в статье, что это означает для Зеленского и нового главнокомандующего Александра Сырского.

"Одним из рисков для Зеленского станет недовольство в армии, вызванное увольнением всеми любимого командира. Генерал Сырский имеет репутацию человека, готового вступить в бой с врагом, даже если цена, выраженная в жизнях и технике, высока. Он вызывает разногласия и бурную реакцию со стороны действующих офицеров. Некоторые хвалят его профессионализм, другие говорят, что он наводит ужас на своих подчиненных и управляет, используя страх. Он вряд ли будет подвергать сомнению приоритеты своего президента", - замечает издание.

Как продолжает журнал, вызванная отставкой Залужного реорганизация "также вызовет перебои, так как офицеры перейдут на новые должности в командной цепочке". "Важно, чтобы эти изменения не ухудшили боеспособность Украины. Вскоре стране понадобится новая мобилизация, даже если генерал Сырский будет использовать свои войска в основном для обороны - как ему и следует сейчас делать", - говорится в статье.

Самым же важным вопросом The Economist называет то, сможет ли Зеленский воспользоваться отставкой Залужного, чтобы "сменить фокус своего видения войны". "Сегодня он все еще публично придерживается своего обещания, что Украина вернет себе каждый дюйм земли <...>, даже если в частном порядке он знает, что это произойдет не скоро, если вообще произойдет, - замечает издание. - Однако, если только не произойдет каких-то совершенно неожиданных изменений, война, обусловленная темой территорий, - это война, которую Украина не сможет выиграть". 

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Россия
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