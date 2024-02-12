Войти
ТАСС

В Минобороны рассказали о новом подходе к развитию военных городков

233
0
0
Военный городок, архивное фото
Военный городок, архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Компанийченко

Сформированный механизм тесного взаимодействия военного ведомства и регионов позволяет значительно сократить сроки капитального ремонта зданий военных городков и создать благоприятные и комфортные условия проживания военнослужащих и членов их семей

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Минобороны России совместно с регионами страны реализуют новый подход к развитию военных городков. Сформированный механизм тесного взаимодействия военного ведомства и субъектов России позволяет значительно сократить сроки капитального ремонта зданий военных городков и создать благоприятные и комфортные условия проживания военнослужащих и членов их семей, сообщило военное ведомство.

"Минобороны России уделяет особое внимание выполнению социальных гарантий в отношении военнослужащих и членов их семей. Мы должны обеспечить домашний уют и комфорт", - сказал начальник ФГАУ "Росжилкомплекс" Валерий Абраменков, его цитирует военное ведомство.

Капитальные работы в городках Минобороны РФ в Калужской области начнутся в 2024 году, а не в 2029, сообщили в ведомстве. "Начальник ФГАУ "Росжилкомплекс" Минобороны России Валерий Абраменков провел выездное рабочее совещание с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Вячеславом Лежниным, в ходе которого были выработаны решения, позволяющие начать работы капитального характера шести домов уже в текущем году, вместо плановой реализации программы в 2029-2043 годах. Также отмечена проведенная Калужской областью работа по организации капитального ремонта домов военного городка - в 2023 году выполнены работы по ремонту крыш в доме №32 по ул. Космонавтов и доме №5 по ул. Солнечная, г. Козельска. На нужды капитального ремонта объектов военных городков в Калужской области в текущем году планируется выделить более 35 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проведение этой работы позволит обеспечить комфортные условия проживания более чем 400 семьям. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
13.02.2015
Экипаж подводной лодки «Новороссийск» прошел цикл базовой подготовки на учебно-тренировочном комплексе Северного флота
20.02.2013
В РВСН осваивается новая техника инженерного обеспечения, имитации и маскировки
03.10.2012
В.Путин поручил МО РФ подписать соглашение о статусе и условиях пребывания российской военной базы на территории Киргизии
02.05.2012
ВМФ России: новый буксир РБ-42 проекта 90600 войдет в состав вспомогательных судов БФ
18.02.2010
Сорок лет вне конкуренции
27.01.2009
Авиастроители продемонстрируют БПЛА представителям ТЭК
14.02.2008
В создании истребителя пятого поколения Россия отстает от США на 20 лет - эксперт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.02 07:12
  • 59133
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.02 03:00
  • 1
В США придумали способ одному оператору управлять сотней дронов одновременно
  • 11.02 19:21
  • 8
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 11.02 18:34
  • 1
На российском предприятии ВПК в Удмуртии произошел взрыв во время испытаний
  • 11.02 09:59
  • 17
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 11.02 07:40
  • 1233
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.02 22:07
  • 401
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 09.02 21:40
  • 0
О влиянии искусственного интеллекта на ход боевых действий
  • 09.02 15:40
  • 0
Александр Лукашенко: «Мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку!»
  • 09.02 15:19
  • 0
Снова наступаем на одни и те же грабли
  • 09.02 12:01
  • 6
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 09.02 06:30
  • 2
Новый украинский «стратегический» ударный БПЛА Shoolika mk6 протестировали в ВСУ
  • 09.02 02:07
  • 1
General Atomics показала новый разведывательный беспилотник XQ-67A
  • 09.02 01:48
  • 1
AP: Украина начала вербовать наемников из Колумбии на фоне истощения рядов ВСУ
  • 08.02 15:38
  • 0
Steadfast Defender – масштабы и география учений выросли в десять раз