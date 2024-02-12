В Минобороны рассказали о новом подходе к развитию военных городков

Сформированный механизм тесного взаимодействия военного ведомства и регионов позволяет значительно сократить сроки капитального ремонта зданий военных городков и создать благоприятные и комфортные условия проживания военнослужащих и членов их семей

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Минобороны России совместно с регионами страны реализуют новый подход к развитию военных городков. Сформированный механизм тесного взаимодействия военного ведомства и субъектов России позволяет значительно сократить сроки капитального ремонта зданий военных городков и создать благоприятные и комфортные условия проживания военнослужащих и членов их семей, сообщило военное ведомство.

"Минобороны России уделяет особое внимание выполнению социальных гарантий в отношении военнослужащих и членов их семей. Мы должны обеспечить домашний уют и комфорт", - сказал начальник ФГАУ "Росжилкомплекс" Валерий Абраменков, его цитирует военное ведомство.

Капитальные работы в городках Минобороны РФ в Калужской области начнутся в 2024 году, а не в 2029, сообщили в ведомстве. "Начальник ФГАУ "Росжилкомплекс" Минобороны России Валерий Абраменков провел выездное рабочее совещание с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Вячеславом Лежниным, в ходе которого были выработаны решения, позволяющие начать работы капитального характера шести домов уже в текущем году, вместо плановой реализации программы в 2029-2043 годах. Также отмечена проведенная Калужской областью работа по организации капитального ремонта домов военного городка - в 2023 году выполнены работы по ремонту крыш в доме №32 по ул. Космонавтов и доме №5 по ул. Солнечная, г. Козельска. На нужды капитального ремонта объектов военных городков в Калужской области в текущем году планируется выделить более 35 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проведение этой работы позволит обеспечить комфортные условия проживания более чем 400 семьям.