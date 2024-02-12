Войти
ТАСС

Разработчик заявил о превосходстве "Краснополя-М2" над Excalibur в помехозащищенности

208
0
0
Корректируемый артиллерийский снаряд 3ОФ39М «Краснополь-М2»
Корректируемый артиллерийский снаряд 3ОФ39М «Краснополь-М2».
Источник изображения: invoen.ru

В холдинге "Высокоточные комплексы" отметили, что это связано с разницей в принципах наведения

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Новейший российский управляемый боеприпас "Краснополь-М2" превосходит натовский Excalibur по помехозащищенности из-за разницы в принципах наведения, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") по итогам выставки World Defense Show в Эр-Рияде.

"Насколько нам известно, сейчас применение противником Excalibur на фронте значительно сократилось, в том числе и благодаря российским средствам РЭБ (радиоэлектронной борьбы - прим. ТАСС), потому что он у них в основном работает по GPS. Отсутствие сигнала GPS не дает применять его эффективно. Поэтому одно из преимуществ "Краснополя" - его высокая помехозащищенность", - сообщили в холдинге.

Комплекс "Краснополь" разработан Конструкторским бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова (входит в НПО "Высокоточные комплексы"). Помимо осколочно-фугасного управляемого снаряда, он также включает лазерный целеуказатель-дальномер, с помощью которого производится наведение изделия на цель. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Краснополь
Компании
КБП
Проекты
GPS
Похожие новости
15.01.2024
«Краснополь-М2»: китайская оценка по опыту СВО ВС РФ на Украине
15.03.2018
"Краснополь" и Excalibur: артиллеристы из РФ и США соревнуются в точности
28.11.2016
Оружие прямого попадания
17.02.2014
От формирования идеи до готовой продукции
26.08.2008
Демонстрация возможностей
25.08.2008
Когда новое вооружение "призовут" в армию?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.02 07:12
  • 59133
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.02 03:00
  • 1
В США придумали способ одному оператору управлять сотней дронов одновременно
  • 11.02 19:21
  • 8
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 11.02 18:34
  • 1
На российском предприятии ВПК в Удмуртии произошел взрыв во время испытаний
  • 11.02 09:59
  • 17
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 11.02 07:40
  • 1233
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.02 22:07
  • 401
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 09.02 21:40
  • 0
О влиянии искусственного интеллекта на ход боевых действий
  • 09.02 15:40
  • 0
Александр Лукашенко: «Мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку!»
  • 09.02 15:19
  • 0
Снова наступаем на одни и те же грабли
  • 09.02 12:01
  • 6
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 09.02 06:30
  • 2
Новый украинский «стратегический» ударный БПЛА Shoolika mk6 протестировали в ВСУ
  • 09.02 02:07
  • 1
General Atomics показала новый разведывательный беспилотник XQ-67A
  • 09.02 01:48
  • 1
AP: Украина начала вербовать наемников из Колумбии на фоне истощения рядов ВСУ
  • 08.02 15:38
  • 0
Steadfast Defender – масштабы и география учений выросли в десять раз