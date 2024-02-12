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ТАСС

Финляндия направила на Украину 22-й пакет военной помощи на €190 млн

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Флаг у здания посольства Финляндии в Москве
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве.
Источник изображения: © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Республика готовит долгосрочный план поддержки Украины, рассказал министр обороны Антти Хяккянен

ХЕЛЬСИНКИ, 9 февраля. /ТАСС/. Хельсинки направил Киеву 22-й пакет военной помощи на примерно €190 млн. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны Финляндии.

Решение было принято президентом республики Саули Ниинистё по предложению правительства. "По оценкам финских властей, стоимость замены вооружения в рамках пакета составит около €190 млн", - отметили в ведомстве.

"Необходимо найти новые пути на национальном и более широком уровне, чтобы поддержать Украину в долгосрочной перспективе. В настоящее время мы готовим долгосрочный план поддержки Украины", - добавил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Всего Финляндия оказала помощь Украине на €1,8 млрд, уточняет Минобороны.

По оперативным соображениям и для обеспечения безопасной доставки помощи точное содержание, способ доставки и сроки оказания помощи не разглашаются, говорится в сообщении. 

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Страны
Украина
Финляндия
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