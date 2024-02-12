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ТАСС

ОАЭ намерены продолжить участие в поиске мирного урегулирования конфликта на Украине

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Визит президента РФ В. Путина в ОАЭ
Визит президента РФ В. Путина в ОАЭ.
Источник изображения: © POOL

МИД страны выразил признательность России и Украине за "сотрудничество и реакцию на посредничество ОАЭ, направленное на достижение успеха в процессе обмена пленными"

ДУБАЙ, 9 февраля. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты продолжат участвовать в поиске путей мирного урегулирования украинского конфликта и смягчения его гуманитарных последствий. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ОАЭ, опубликованном на его сайте.

"Министерство иностранных дел подтвердило готовность ОАЭ продолжать усилия, которые направлены на поиск мирного решения конфликта на Украине, призывая к дипломатии, диалогу и снижению эскалации, а также стремясь поддержать все инициативы, которые могли бы смягчить гуманитарные последствия кризиса", - указано в документе.

Ведомство также выразило признательность России и Украине за "сотрудничество и реакцию на посредничество ОАЭ, направленное на достижение успеха в процессе обмена пленными". В заявлении отмечается, что ОАЭ используют конструктивные отношения с дружественными странами для "поиска точек соприкосновения для решения региональных проблем и международных конфликтов".

В четверг Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "100 на 100". Как сообщило Министерство обороны России, процедура обмена состоялась при посреднической помощи гуманитарного характера эмиратских властей. 

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