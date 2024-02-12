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Военное обозрение

В Белоруссии началась работа над созданием нового гражданского многоцелевого двухмоторного самолета

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Источник изображения: topwar.ru

Глава белорусского Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус заявил, что уже через три года планируется начало серийного производства первого в истории республики пассажирского самолета для коммерческой авиации. В настоящее время уже началась разработка двухмоторного многоцелевого самолета.

Как сообщает информационное агентство БЕЛТА, руководитель белорусского ВПК отметил, что для его страны авиастроение является абсолютно новой производственной отраслью. Исходя из этого, в подборе специалистов для конструкторского бюро и дальнейшей реализации этого масштабного проекта осуществляется при активном содействии с российскими коллегами.

Пантус также подчеркнул, что предприятия белорусского оборонного сектора экономики намерены максимально сконцентрироваться на направлениях, в которых уже существуют достигнутые отработанные компетентности. В частности, планируется уделять внимание ракетостроению и производству средств для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, являющимся ключевыми.

Глава комитета ВПК РБ подчеркнул, что, с учетом поставленных главой государства задач, прошлый год завершился с хорошими показателями для белорусской оборонной отрасли. П0ри этом гособоронзаказ выполнен на сто процентов.

В частности, предприятия ВПК Белоруссии в установленный срок произвели и поставили в войска комплекс "Полонез-М", а также успешно провели испытания гранатометного комплекса "Сапфир".

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