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ТАСС

Bloomberg: Украина готовит план по изысканию средств на случай прекращения помощи США

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Киев
Киев.
Источник изображения: Андрей Ратмиров/ ТАСС

Он включает расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Киев готовит план по изысканию средств на случай прекращения финансирования со стороны США в надежде на поддержку со стороны Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, план, "включающий расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов", может помочь "заткнуть дыру в бюджете" страны и "получить деньги от МВФ". Соответствующие меры, как надеются в Киеве, "гарантируют МВФ то, что Украина будет в состоянии обслуживать свои долги, если союзники не смогут предоставить помощь". Указывается, что план будет представлен МВФ "во время визита его сотрудников в Киев на следующей неделе".

Bloomberg не уточняет, кто именно в Киеве готовит план, ограничиваясь лишь формулировкой "украинские чиновники". Отмечается, что заявления Нацбанка Украины по этому вопросу добиться пока не удалось, а МВФ комментарий давать отказался.

В декабре 2023 года Украина получила от МВФ очередной транш в $900 млн по линии одобренного в марте механизма расширенного кредитования. В конце июня Совет исполнительных директоров фонда принял решение предоставить Украине второй транш объемом $890 млн в рамках четырехлетнего механизма расширенного кредитования. МВФ ранее утвердил четырехлетнюю программу для Украины в рамках этого механизма с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш на $2,7 млрд поступил в общий фонд государственного бюджета Украины 3 апреля.

Американское правительство направило почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются. В Сенате подготовлен компромиссный вариант пакетного законопроекта, однако республиканцы в Палате представителей, включая Джонсона, категорически его отвергли. 

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Украина
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