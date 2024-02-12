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Интерфакс-АВН

Путин заявил об отсутствии у России каких-либо территориальных притязаний в Европе

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В.Путин
В.Путин.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 9 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - У России нет никаких глобальных территориальных притязаний, и тем более каких-то планов направлять свои войска в Польшу или Латвию, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Они говорят об этом, и они стараются запугать своё население мнимой российской угрозой. Это очевидный факт. И думающие люди - не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди - прекрасно понимают, что это фейк. Раздувается российская угроза", - сказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

На вопрос, может ли он представить себе сценарий, при котором Россия направит свои войска, например, в Польшу, Путин ответил: "Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии - нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы".

На просьбу подтвердить, что у него нет территориальных притязаний на всем континенте, президент РФ заверил: "Это абсолютно исключено. Не надо быть никаким аналитиком: это противоречит здравому смыслу - втягиваться в какую-то глобальную войну. А глобальная война поставит на грань уничтожения всё человечество. Это очевидно".

Путин назвал страшилками с целью выбить деньги из налогоплательщиков Европы разговоры о том, что Россия завтра может использовать тактическое ядерное оружие.

"Это просто страшилки для обывателей, для того чтобы выбить из налогоплательщиков США, выбить из налогоплательщиков Европы дополнительные деньги в противостоянии с Россией на украинском театре военных действий. Цель - как можно сильнее ослабить Россию", - убежден он.

Путин считает, что Западу вместо попыток ослабить Россию на поле боя лучше попытаться с ней договориться.

"Не лучше ли договориться с Россией? Договориться, уже понимая ситуацию, которая складывается на сегодняшний день, понимая, что Россия будет бороться за свои интересы до конца, и, понимая это, собственно, вернуться к здравому смыслу, начать с уважением относиться к нашей стране, к её интересам и искать какие-то решения? Мне кажется, что это гораздо умнее и рациональнее", - заявил президент РФ.

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