Полковник Сухаревский возглавит Силы беспилотных систем в составе ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отметил его в числе тех, кто рассматривается на руководящие должности в армии

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Полковник Вадим Сухаревский возглавит Силы беспилотных систем - отдельный род войск в Вооруженных силах Украины (ВСУ), созданный на этой неделе. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Полковник Вадим Сухаревский возглавит Силы беспилотных систем, о создании которых недавно заявил [президент Украины Владимир] Зеленский", - написал Гончаренко в Telegram-канале.

Накануне Зеленский сообщил, что провел разговоры с командирами различного уровня, включая Сухаревского. Украинский президент отметил его в числе тех, кто рассматривается на руководящие должности в армии.

6 февраля Зеленский подписал указ, предписывающий создать в рамках вооруженных сил отдельный род войск по использованию беспилотников. Как отметил украинский президент в видеообращении в Telegram-канале, беспилотники уже доказали высокую эффективность на поле боя. Со своей стороны министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, комментируя указ, сообщил, что в ВСУ уже год действуют роты ударных дронов в составе бригад.

По информации украинских СМИ, с 2022 года Сухаревский является командиром 59-й отдельной мотопехотной бригады. Он считается первым украинским офицером, отдавшим приказ открыть огонь на поражение в ходе боевых действий в Донбассе в 2014 году.