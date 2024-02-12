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ЦАМТО

Nurol Makina поставит бронемашины "Йорюк" в Нигерию

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Легкая бронемашина "Йорук" (Yoruk)
Легкая бронемашина "Йорук" (Yoruk) с колесной формулой 4x4 турецкой компании Nurol Makina с.
Источник изображения: www.army-technology.com

ЦАМТО, 9 февраля. По информации издания Military Africa, турецкая Nurol Makina подписала с еще одной турецкой компанией, Asisguard, контракт на поставку 13 бронеавтомобилей "Йорюк" (Yoruk) с колесной формулой 4x4 в Нигерию в рамках более крупного проекта по обеспечению безопасности границ этой страны.

Как сообщает Armyrecognition.com, контракт на поставку ББМ "Йорюк", также известных как NMS, был официально подписан на предприятии Nurol Makina генеральным директором Asisguard Барышем Дюзгюном и генеральным директором Nurol Makina Энгином Айколом. Руководитель Asisguard подчеркнул, что контракт является результатом нескольких лет работы в Нигерии, где реализуется проект стоимостью 36,5 млн. долл., направленный на поставку комплексного решения по обеспечению безопасности границ страны.

Обширный проект предполагает сотрудничество с компаниями Havelsan, STM и еще 10 другими турецкими производителями. Его основная цель – повысить безопасность на соединяющей Абуджу и Кадуну автомагистрали с использованием систем и технологических продуктов турецкого производства.

Проект будет включать поставку бронеавтомобилей с колесной формулой 4x4 компании Nurol Makina и БЛА компании STM для ведения разведки и наблюдения. Кроме того, в проекте будут представлены БЛА Songar компании Asisguard, оснащенные вооружением и системой управления с искусственным интеллектом. Партия БЛА Songar уже применяется ВС и полицией Нигерии. При этом в октябре 2022 года не менее 10 вооруженных БЛА были поставлены контртеррористическим подразделениям Нигерии.

По условиям контракта, 13 машин NMS будут поставлены для обеспечения безопасности на дорогах в Нигерии. Поставки планируется завершить в течение года. Примечательно, что Эстония также недавно приняла решение приобрести данные бронеавтомобили. В целом же общее количество стран, эксплуатирующих NMS, выросло до пяти.

Как сообщал ЦАМТО, масса бронемашины "Йорюк" составляет 8 т, максимальная грузоподъемность – 4 т, длина – 4,9 м, ширина – 2,4 м, высота – 2,1 м. ББМ обеспечивает перевозку до 9 человек, включая водителя и командира, размещенных на передних сиденьях. Еще три человека размещаются на сиденьях второго ряда. В заднем десантном отделении лицом друг к другу располагаются еще четыре военнослужащих. Конструкция машины позволяет повысить защиту в зависимости от выполняемой задачи, используя навесную броню и композитные материалы.

С каждой стороны кабины расположены по две двери с небольшими пуленепробиваемыми окнами в верхней части. С каждой стороны в кормовой части десантного отделения и в задней части корпуса имеется по одному дополнительному пуленепробиваемому окну.

Бронемашина оборудована дизельным двигателем мощностью 300 л.с., автоматической коробкой передач, развивает максимальную скорость 140 км/ч, запас хода – 700 км. "Йорук" оснащается расположенным на крыше боевого отделения дистанционно управляемым модулем вооружения с 7,62-мм пулеметом.

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Страны
Нигерия
Эстония
Компании
Nurol
Проекты
БПЛА
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