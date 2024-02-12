"Мясник". В ВСУ не ждут ничего хорошего от замены Залужного на Сырского (The Washington Post, США)

Президент Украины Владимир Зеленский, командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник. Александр Сырский (справа) и заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец смотрят на карту во время визита в прифронтовой город Купянск Харьковской области, Украина, четверг, 30 ноября 2023 года.

WP: в ВСУ с опаской относятся к Сырскому из-за его преданности Зеленскому

Заменив Залужного на Сырского на посту главнокомандующего ВСУ, Зеленский сильно рискует, пишет WP. Это решение очень непопулярно среди военнослужащих и сильно ударит по и так хромающей мотивации солдат. От нового назначения в ВСУ не ждут ничего хорошего.

КИЕВ — Александр Сырский, командующий сухопутными войсками Украины с самого начала российской военной операции, станет новым главнокомандующим ВСУ. В четверг президент Владимир Зеленский официально снял с должности генерала Валерия Залужного, пойдя на рискованную перестановку в руководстве. Его решение наверняка будет очень непопулярно среди военнослужащих, измотанных военными действиями,которые длятся почти два года.

10 дней назад Зеленский сказал Залужному, что отправляет его в отставку. Однако офис президента поначалу отрицал, что главнокомандующий уволен. Затем Зеленский тянул с изданием официального указа и не объявлял имя нового военачальника. И даже назначив в четверг Сырского, он не дал никаких разъяснений, ограничившись заявлением о необходимости перемен.

Однако непонятно, какие перемены осуществит Сырский, и сможет ли он их осуществить. Зеленский посчитал планы Залужного на этот год слишком амбициозными с учетом ограниченных ресурсов Украины, о чем рассказали два осведомленных о мнении президента источника. Но Сырский на протяжении двух последних лет по сути дела исполнял обязанности заместителя главнокомандующего. И хотя Украина в этом году намерена сосредоточиться на обороне, отказавшись от попыток проведения нового масштабного контрнаступления, ей противостоит лучше вооруженная и имеющая численное превосходство российская группировка.

В должности командующего сухопутными войсками 58-летний Сырский руководил обороной Киева в первые месяцы вооруженного конфликта, а осенью 2022 года подготовил успешное контрнаступление в северо-восточной Харьковской области.

В своем заявлении Зеленский похвалил нового главнокомандующего и вспомнил про эти успехи.

"У него есть опыт успешного ведения обороны, в частности, операции по обороне Киева, — сказал президент. — У него также есть опыт успешного ведения наступательных действий, особенно в ходе операции по освобождению Харьковской области. … 2024 год может стать успешным для Украины только в случае результативных изменений в нашей обороне, основу которой составляют вооруженные силы Украины".

Однако решение о назначении Сырского главнокомандующим наверняка вызовет негативную реакцию в войсках, находящихся на фронте. Сырского особенно недолюбливают солдаты, считая его командиром советской школы. Он слишком долго держал войска под огнем противника в Артемовске (Бахмуте), который со временем все-таки перешел под контроль русских. При обороне этого города, не имеющего особой стратегической ценности, погибли тысячи украинских военнослужащих.

Некоторые украинские солдаты называют Сырского "мясником".

"Я знаю только то, что слышал от подчиненных, — сказал один высокопоставленный военачальник, как и все остальные, согласившийся на разговор на условии соблюдения анонимности, так как он не уполномочен делать публичные заявления. — Сто процентов из них не уважают его, считая, что он ни во что не ставит жизнь солдата".

"По сравнению с Залужным он пользуется гораздо меньшей поддержкой", — добавил этот военный.

Отношения между Зеленским и Залужным портились на протяжении нескольких месяцев. Отчасти это объясняется провалом контрнаступления в прошлом году, когда Украина не сумела освободить значительные территории. А в последнее время между ними возникли разногласия в вопросе о том, сколько людей должна мобилизовать Украина в качестве пополнения. Зеленский также видит в Залужном потенциального политического соперника и угрозу из-за высоких рейтингов популярности генерала, о чем говорят американские и украинские официальные лица.

Зеленский публично возразил Залужному, который осенью сказал, что военные действия зашли в тупик, хотя такую оценку сегодня разделяют многие военные аналитики. Залужный настаивал на мобилизации почти полумиллиона человек, однако Зеленский выступил против, заявляя и официально, и в частном порядке, что он не уверен в необходимости такой меры и сомневается, что Украина в состоянии платить новым солдатам.

Один военнослужащий сказал, что отставка Залужного, которого на Украине любят и военные, и гражданские, наверняка еще больше отобьет у людей охоту добровольцами идти на фронт.

Зеленский заявил, что других командиров ждет повышение, так как некоторых генералов снимут с должностей вместе с Залужным. По словам президента, он просил Залужного остаться частью "команды будущего украинского государства". Неясно, какую роль Залужный станет играть в будущем.

Пятидесятилетнему Залужному предлагали стать послом Украины в Британии, о чем рассказали два информированных источника. Однако он отказался, поскольку это гражданская должность. Будучи кадровым военным, Залужный не может уйти в отставку из армии, пока на Украине действует военное положение.

В социальных сетях в аккаунтах Зеленского и Залужного есть фотографии, где они жмут друг другу руки и улыбаются. "Было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии", — написал Залужный.

Зеленский написал, что он "поблагодарил" Залужного, "два года защищавшего Украину". Он добавил, что во время встречи в четверг они обсуждали вопрос об "обновлении руководства" в украинских вооруженных силах.

"Настало время для такого обновления", — написал Зеленский. Но многие фронтовики не удовлетворены объяснениями Зеленского по поводу отставки Залужного. "Возникла очень резкая негативная реакция на его увольнение, потому что, как нам кажется, реальных причин для отставки не было, — сказал один украинский офицер, воюющий в Запорожской области на юго-востоке страны. — Но это станет сильным ударом по мотивации, действительно сильным ударом. Однозначно. Мотивации все время становится меньше и меньше. Люди все чаще работают и воюют как автоматы, но не из-за мотивации. А это будет отражаться на эффективности".

Непонятно, как назначение Сырского поможет улучшить все более опасную для Украины ситуацию на поле боя.

Россия перехватила стратегическую инициативу и все чаще проводит атаки на линии боевого соприкосновения. Командиры говорят, что испытывают острую нехватку личного состава, особенно пехоты, которая на переднем крае отражает наступление российских войск. Украине также не хватает боеприпасов, а предложенный президентом Байденом пакет военной помощи на 60 миллиардов долларов застрял в конгрессе.

Американские официальные лица никак не комментируют замену командующего. "Президент Зеленский является главнокомандующим своими вооруженными силами, — сказал в четверг пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби. — Он сам решает, кто будет командовать его военными. В этом суть гражданского контроля. Мы это знаем. И мы будем работать с любым человеком, которого он поставит во главе вооруженных сил".

Сырский родился в России, военное образование получил в Москве, поступив в 1982 году в советское военное училище. Правда, он говорит, что считает своей родиной Харьков, второй по величине город на Украине.

В отличие от Залужного, который не служил в Советской Армии, Сырский начал военную службу в 1986 году и прошел по карьерной лестнице много должностей, начиная с командира взвода. Он командовал украинской 72-й механизированной бригадой. В 2013 году Сырский был назначен заместителем начальника главного командного центра вооруженных сил Украины. На этом посту он отвечал за сотрудничество с НАТО и за реформирование армии с целью приведения ее в соответствие с натовскими стандартами.

По мнению некоторых американских руководителей, давно уже почувствовавших недоверие между Залужным и Зеленским, Сырский в большей степени производит впечатление классического боевого командира и вызывает воодушевление. Сталкиваясь с политическими, по его мнению, решениями, он демонстрирует четкое понимание их последствий для боевой обстановки.

"Им предстоит определиться с тем, как вести свои боевые действия", — сказала заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер (Celeste Wallander).

"Мы будем давать им советы, — продолжила она. — Я думаю, у нас очень прочные отношения. Между американским и украинским политическим руководством, между военными сформировано прочное взаимное доверие".

Но находящиеся на фронте украинские военные говорят, что с опаской относятся к Сырскому— потому что он ближе к Зеленскому и более предан ему, а также руководителю его администрации Андрею Ермаку.

"Через пару месяцев наверняка будут какие-то попытки провести наступательные действия или нечто подобное. Потому что Сырский будет слушать Зеленского. А Зеленскому нужны большие победы", — сказал один майор, воюющий на востоке Украины.

"Думаю, будет больше бездумных наступлений, — добавил он. — И мы будем удерживать территории, за которые не стоит держаться. Возьмем в качестве примера Артемовск (Бахмут). Вместо того, чтобы создать нормальную оборону, какие-то фортификационные сооружения, траншеи с окопами, они просто бросали людей в мясорубку в попытке остановить наступление противника. Думаю, такого дерьма мы увидим еще больше".

Другой командир выразился еще откровеннее, используя нецензурную лексику. Он сказал, что украинским солдатам будет хуже от таких перемен, "потому что он будет выполнять все политические требования, принимая военные решения".

Авторы: Изабель Хуршудян (Isabelle Khurshudyan), Сергей Моргунов (Serhiy Morgunov)

Свой материал для статьи предоставили Дэвид Стерн (David L. Stern), Анастасия Галушка (Anastacia Galouchka) и Дэн Ламот (Dan Lamothe)